5 fabels over anale seks

Misschien fantaseer je er weleens over: anale seks. Misschien ook lijkt het je té intiem en best eng. We hebben immers allemaal weleens een horrorverhaal over anale seks gehoord. Hoog tijd om misverstanden de wereld uit te helpen.

1. Het is vies

Valt reuze mee. Ontlasting bevindt zich vooral dieper in de darmen, buiten het bereik van penis, vinger of sekstoy. Om de kans op viezigheid zo klein mogelijk houden, is het belangrijk om een aantal uren voor je anale seks gaat hebben, naar de wc te gaan en je anus schoon te houden. Dit kun je doen met een anale douche. Gebruik daarnaast altijd een condoom.

2. Het doet pijn

De sluitspier bevat veel zenuwuiteinden en is daardoor zeer gevoelig. De anus is bovendien een stuk nauwer dan de vagina. Bouw anale seks daarom rustig op, zodat je ontspannen bent voor je begint. En gebruik genoeg glijmiddel.

3. Vrouwen vinden het niet fijn

Hoewel vrouwen geen prostaat hebben, kunnen wij zeker wel genieten van anale seks. Wist je dat de clitoris niet alleen het zichtbare knopje boven de vagina is? De clitoris loopt inwendig dieper door en kan bij anale seks een flinke stimulans krijgen. Onderzoek wijst uit dat 50% van de vrouwen weleens aan anale seks doet of heeft gedaan en 94% daarvan is zelfs klaargekomen. Voor mannen geldt dat bij anale seks hun prostaat wordt gestimuleerd. Dat vinden veel mannen – ook hetero’s – heel fijn.

4. Een condoom is niet nodig

Je hoeft je inderdaad geen zorgen te maken over een zwangerschap, maar er bestaat wél een kans op soa’s. Daarnaast kan een condoom het penetreren wat makkelijker maken, omdat het gladde oppervlak makkelijker glijdt. Denk er wel aan om van condoom te wisselen als je daarna vaginaal gaat seksen.

5. Anale seks is gevaarlijk

Er zijn geruchten dat anale seks er bijvoorbeeld toe kan leiden dat de kringspier knapt. Pure onzin. Het is natuurlijk niet slim om direct een giga dildo op topsnelheid in de anus te steken. Een beetje voorzichtig zijn kan geen kwaad. Maar verder blijkt uit onderzoek dat ‘anale bezigheden’ geen serieuze gezondheidsproblemen opleveren.

