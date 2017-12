Sokken of een geurtje onder de kerstboom? Blegh, saai! Durf jij voor een van deze sexy cadeautjes te gaan? Daar verwen je niet alleen je kerel mee, maar ook jezelf. En je betaalt er nog niet eens € 50 voor, wat wel zo lekker is in de dure decembermaand.

Viva samen met EasyToys

Spelletje doen

Koop een glazen pot en een notitieblokje. Vul de pot met briefjes met daarop een sexy activiteit en pak dan om de beurt een briefje uit de pot. Een vluggertje in de auto, een striptease… wees lekker creatief. Een ander idee: een kookboek vol recepten met lustopwekkende hapjes. Kook een lekker gerecht en wie weet bevindt het toetje zich in de slaapkamer. Om het nog spannender te maken, kun je een boek kopen met verrassende Kamasutra-standjes. Welke posities gaan jullie uitproberen?

We smelten de olie

Is jouw opdracht een massage geven (zie punt 1)? Gebruik dan eens een massagekaars. Deze smelt tot massageolie, die je uit de kaarshouder over je lover heen kunt gieten. Het druppelende kaarsvet voelt lekker warm aan. En dan die geur… Succes gegarandeerd.

Sexy setjes

Een sexy lingeriesetje geeft niet alleen een boost aan je zelfvertrouwen, maar is ook leuk om je vriend mee te verrassen. Combineer een verleidelijk jurkje of setje naar keuze met hold up-kousen of, als je durft, een openkruispanty. Wedden dat hij die het liefst zo snel mogelijk van je lijf rukt?

Plezier voor twee

Om de avond spetterend af te sluiten: koop een seksspeeltje. Bijvoorbeeld een spannende couple toy – hello double pleasure! Wat dacht je van een duo cockring, een vibrerend eitje met afstandsbediening of een koppelvibrator?

Spannend kerstfeest

