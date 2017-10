Stijl-ze-zelf: 4x werken met de nieuwe woontrends

Dé plek om de nieuwste woontrends te spotten? De internationale designbeurs Salone del Mobile in Milaan. Ook het team van KARWEI bezocht de beurs en creëerde vervolgens een gloednieuwe collectie. Er zijn vier toonaangevende woonstijlen gecreëerd waarbij alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd. Blogger Elisah Jacobs van interiorjunkie.com vertelde vorige week meer over een van deze nieuwe stijlen via een live-stream vanaf de vt wonen & design beurs.

VIVA samen met KARWEI

Uit de kunst

De naam zegt het al, in een Artist Home woon je als een kunstenaar. Oftewel: je knoopt de woorden creatief en lef in je oren bij het inrichten. Mix bijvoorbeeld design en vintage met elkaar. Een design stoel naast een vintage leren bank, en dat moderne schilderij naast oude tekeningen aan de muur. De basis bestaat uit neutrale kleuren met zwarte lijnen. Dit zie je terug in de meubels, lampen en wanddecoratie van bijvoorbeeld (draad)staal.

En wat kunnen we verwachten van de andere stijlen?

Stoer en verfijnd

Het blokhutgevoel in een hip jasje, dat is Cosy Cabin. Met deze woonstijl creëer je een echt familiehuis, dankzij de warme kleuren en comfortabele materialen. Elegante stoelen combineer je met een robuuste tafel en harde materialen krijgen zachte, aaibare tegenhangers. Zowel warm en zacht als een beetje doorleefd en industrieel. We houden ervan.

Internationale allure

Voor de liefhebbers van een luxueuze, internationale inrichting is er City Loft. Deze woonstijl bestaat uit ingetogen kleuren en donker houtwerk, gecombineerd met messing, fluweel en glas. Design statements spelen de hoofdrol, zoals opvallende lampen, een spannend behang en etnische patronen in het tapijt.

Green days

De woonstijl Green House draait om hout, riet en ander moois uit de natuur. Door voor natuurlijke materialen te kiezen, creëer je een lichte, relaxte sfeer. Bovendien krijg je energie van de kleur groen, en zorgen planten voor frisse lucht. Tip van de stylisten: zet mooie planten in groepjes bij elkaar en voer het groenthema door in accessoires, zoals kussens en behang met bladmotieven.

Zelf doen?

Kies jij voor een gezellig familiehuis, een artistieke woon-werkplek, een luxe stadsloft of een sfeervol huis vol natuurlijke materialen? Elisah gaat de komende weken aan de slag met vier make-overs en op viva.nl geeft ze tips hoe je de nieuwe woonstijlen zelf kunt toepassen in je interieur. Stay tuned.