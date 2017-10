Stress: zo deal je ermee

Een beetje spanning kan nuttig zijn, het houdt je scherp. Maar constant gestrest rondlopen is behoorlijk ongezond. 85% van de vrouwen tussen de 18 en 34 jaar* ervaart stressklachten. Enter: slow living. Volg deze tips om gas terug te nemen.

Ga op tijd offline

Je hebt de hele dag achter de laptop gezeten, tijdens de lunch door al je feeds gescrold en ’s avonds naar Netflix gestaard. Slecht idee, want het blauwe licht wakkert stress-sensoren aan. Onze hersenen hebben zo’n anderhalf uur nodig om tot rust te komen. Dus wil je goed slapen, zet dan alle schermen na negen uur ’s avonds uit.

Weetje: Steeds meer schrijvers en academici pleiten voor slow reading: met aandacht een boek lezen. The Wall Street Journal schreef al in 2014 dat dit positieve effecten heeft op onze hersenen en stress wegneemt.

Neem pauze

Druk op het werk en heb je het gevoel dat je niks gedaan krijgt? Doe één ding tegelijk, met je volle aandacht. Start met de belangrijkste taken en bewaar kleinere, routinematige zaken voor later op de dag. Sla ook geen koffie- en lunchpauzes over. Gun je brein en lichaam die rustmomenten, zodat je nieuwe energie krijgt.

Bewegen, bewegen, bewegen

Newsflash: je lichamelijke conditie heeft een grote invloed op de mate waarin je kunt omgaan met stress. Door voldoende beweging verdwijnen stresshormonen uit je lijf en maak je endorfine aan – het gelukshormoon. De afgelopen jaren zijn HIIT-workouts populair, maar fitnessexperts voorspellen een tegenbeweging: de slow exercise movement. Cardio en oefeningen van 30 tot 60 minuten, op hetzelfde tempo en met je aandacht helemaal bij je lichaam en de spieren die je traint.

Met ontspanning onderbreek je de stressreactie van het lichaam, zodat het tijd krijgt om te herstellen.

Wees mindful

Je aandacht richten op wat zich in het hier en nu afspeelt, dat is mindfulness. Door het bewustzijn van je lichaam, gedachten en gevoelens te vergroten, neem je je leven meer in eigen hand en kun je beter omgaan met stress. Accepteer dingen zoals ze zijn en denk niet: wat als en maar. Dat levert frustraties en onnodige stress op.

Steuntje in de rug

*Bron: Smart Health Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6.000 Nederlanders.