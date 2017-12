Geralda verloor haar dochter: “Onbeschrijflijk om haar te laten gaan”

Eerste kerstdag. Geralda is 27 weken zwanger van een drieling en gaat samen met haar man Wouter bij haar schoonouders eten. “Maar toen braken mijn vliezen.”

Geralda’s zwangerschap verloopt tot dat moment zonder problemen. Op tweede kerstdag wordt de drieling geboren met een keizersnede. De kinderartsen zijn tevreden. De meisjes zijn klein – Thirza weegt 930 gram, Norah 950 gram en Marith 1.250 gram – maar ze hebben een gezonde kleur en reageren goed. Ze vieren oud en nieuw tussen de couveuses.

Ernstige infectie

Alles leek goed te gaan. Geralda: “De meiden hadden hun eerste infecties overwonnen, ze waren iets aangesterkt, ze hadden nu alleen nog tijd nodig.” Maar dan loopt Norah een ernstige infectie op. Wouter: “Ik zag haar, met een vlekkerig huidje, en wist instinctief: dit komt niet goed.” Norah sterft uiteindelijk in Geralda’s armen. “Onbeschrijfelijk om haar te laten gaan. Maar eigenlijk had ik de dag ervoor al afscheid van haar genomen. Toen heeft Norah haar oogjes nog even opengedaan en me indringend aangekeken. Dat voelde als een afscheid.”

Een ster voor Norah

Geralda en Wouter verblijven in Ronald McDonald Huis Zwolle. Dat trekt hen er op dat moment doorheen. Wouter: “Niet alleen omdat het Huis rust bood in een hectische tijd, we hebben er ook vrienden gemaakt.” Bij het inchecken in het Ronald McDonald Huis krijgen Geralda en Wouter van een sponsor drie lampjes cadeau in de vorm van een ster. De lampjes branden elke avond bij de couveuses van de meiden en als Norah overlijdt, plaatsen Geralda en Wouter haar lampje erbij. En nog steeds is Norahs ster onderdeel van hun avondritueel. Wouter: “Elke avond doen we ook het lampje van Norah even aan.”

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. 162 gezinnen verblijven deze feestdagen noodgedwongen in een Ronald McDonald Huis. Jij kunt families deze decembermaand het cadeau geven dat ze het hardste nodig hebben: samen zijn. Een overnachting in een Ronald McDonald Huis kost gemiddeld € 60 aan gas, water, licht, internet, onderhoud en meer.

