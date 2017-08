4x zo start je de dag écht goed

Heb je het gevoel dat de hele wereld ’s ochtends springend naast haar bed staat, terwijl jij niet vooruit te branden bent? Met deze tips begint ook jouw dag met een kickstart.

1. Wakker worden

Stel je favoriete nummer in als wekker. Muziek geeft je lichaam het signaal dat het tijd is om wakker te worden. En als dan ook nog jouw liedje opstaat, blijft die grijns de hele ochtend op je gezicht plakken.

2. Moet je ruiken

Sinaasappel, grapefruit en citroen. Het is bewezen dat de geuren van deze vruchten motiveren en energie geven, waardoor we ons fitter en zelfverzekerder voelen. Snuffel dus elke ochtend aan citrusfruit voordat ie in je smoothie verdwijnt.

Klaar voor de dag…af!

3. Goed ontbijt

Daarmee krijg je niet alleen energie, ook je stresslevel gaat omlaag en je krijgt een mentale boost. Tip: doe stap voor stap de frambozen, blauwe bessen, yoghurt en Bolletje Krokante ontbijtgranen hazelnoten & amandelen in een glas. Door de verschillende laagjes creëer je een feestelijk ontbijt.

‘Het is lekker crunchy, niet te zoet en je proeft de noten goed.’ – Lieke (31)*

4. Matcha Latte

Tot slot: vergeet koffie. Het is de matcha latte die je een enorme energieboost geeft. Het bevat iets minder cafeïne maar is minstens net zo effectief. Ook helpt het L-theanine in je matcha om te focussen.

5. Meer vezels, minder suiker

Het advies is om 30 tot 40 gram vezels per dag te eten. Goed nieuws: met de ovengebakken ontbijtgranen van Bolletje zit je daar al bijna aan. 93% van de vrouwen vindt dat Bolletje Krokante ontbijtgranen binnen haar ochtendritueel past. De granen bevatten ook nog eens 65% minder suiker dan andere krokante muesli’s. Niet voor niets is 92% enthousiast over Bolletje Krokante ontbijtgranen.

*onderzoek onder 311 vrouwen, juli 2017.