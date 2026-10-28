Te leuk: Action verkoopt een hangstoel voor jou én je kat

De Action is mijn go to winkel als ik zin heb om hebbedingetjes te scoren. Ik kom altijd weer terug met iets waarvan ik niet wist dat ik het nodig had. Vroeger trok ik mijn moeder wel zes keer per jaar aan haar mouw met: wanneer gaan we weer? Gelukkig voor mij hoef ik mezelf tegenwoordig niet eens meer te verplaatsen om er rond te neuzen: via een paar klikken op mijn telefoon kan het al.

Hangstoel Action

Dat was dus ook precies wat ik gisterenavond deed. Sinds ik op mezelf woon ben ik misschien nog wel meer fan van deze winkel dan ooit, want ze hebben niet alleen handige dingen, maar ook nog eens mega leuke woonmeubels. Zo schreef ik gisteren nog over een designer look-a-like stoel in hun assortiment, waarna ik alweer op een andere eyecatcher voor je interieur stuitte. En het is dat ik maar één kont heb, anders had ik wel vijf nieuwe stoelen aangeschaft.

Maar goed, mocht je nog een plekkie vrij hebben óf op zoek zijn naar een heerlijke stoel, dan zit je goed. De Action verkoopt als weekactie een hangstoel. Een soort stoel die het verblijf van mijn vakantie op Ibiza toen ik twaalf was ook had - en waar ik nog geregeld aan terugdenk. Sindsdien is het namelijk mijn droomstoel. Met een beetje flexibiliteit kun je er heerlijk languit in liggen of natuurlijk gewoon zitten. Wat-ie zo chill maakt? Doordat het een hangstoel is, kun je er lekker in zwieren.

De stoel is er in rotanlook en de kussens worden er al bijgeleverd. En dat terwijl de stoel maar 79,95 euro is. Houd er wel rekening mee dat de verzendkosten 14,99 zijn, want hij is enkel online beschikbaar. Maar hé, dan heb je voor nog geen honderd euro een nieuwe loungeplek. Hij kan zowel binnen als buiten.

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Kattenstoel

En dan het allerbeste: hij is er dus ook voor je kat. Ik ben ervan overtuigd dat je huisdier de allerbeste princess treatment ooit verdient, en deze stoel tipt daar behoorlijk aan. Deze stoel kost 29,95 en is er in dezelfde kleur rotan of zwart. Het kussen is waterafstotend en daardoor makkelijk schoon te maken. Hij is geschikt voor katten die tot acht kilo zwaar zijn. Helaas wordt hij zonder de kat geleverd.