Hardlopen en oliebollen? Klinkt als een plan: dit zijn de gezelligste runclubs van het najaar

In mijn enthousiasme dook ik in de krochten van het internet om op zoek te gaan naar meer leuke renevenementen zoals deze. De gezelligste door het hele land heb ik voor je op een rij gezet.

Runclubs najaar

En nee, het zijn niet zomaar runclubs die je kunt joinen: ze hebben allemaal iets bourgondisch.

De Nonstop Oliebollen Run

Natuurlijk praat ik je eerst even bij over De Nonstop Oliebollen Run. Die naam pakt me al helemaal, want het is natuurlijk de perfecte combinatie als je het mij vraagt. Deze loop is op 12 december in Purmerend en wordt georganiseerd door Nonstop Training. Je hebt de keuze uit 6 en 12 kilometer. Onderweg krijg je oliebollen, dus ik zou niet aanraden om hier je nieuwe PR te willen lopen. Een ticket kost twintig euro en daarmee heb je niet alleen een sportieve, maar ook een lekkere middag.

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XMAS Silent Disco Run

Normaal ren ik in mijn eentje met oortjes in, maar hoe leuk is het als je met een groep rent die allemaal dezelfde muziek luistert? Nou, daar heeft Runners of Breda wat op bedacht: een XMAS Silent Disco Run op vrijdag 18 december. Niks zo gezellig als kerstmuziek in je oren tijdens een hardloopronde. Hierbij ren je 7,5 kilometer door Breda. Bij je ticket van 15 euro zitten ook consumptiebonnen voor de - jawel - afterparty inbegrepen.

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Cheesy Social Run

Voor kaas kun je mij wakker maken, dus natúúrlijk sla ik aan op de Cheesy Social Run in Utrecht. Kaasconnaisseur Joachim Verduijn organiseert deze wel vaker, maar op zondag 17 januari een wel heel bijzondere: een Dry-Jan-editie. 5 kilometer hardlopen wordt dan gecombineerd met kaas- en alcoholvrije drankpairings. Je rent mee voor 21,50 euro.

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Santa's Crash Course

Santa's Crash Course, of volgens de organisatie 'de mafste obstakelrun van je leven', vindt op 12 december plaats in Uden. Ik snap dat deze naam wat extra uitleg nodig heeft: het is 'een 6 kilometer lang kerstavontuur vol lichtjes, obstakels, verrassingen en ho ho ho-momenten'. De tickets gaan snel, alleen die van 45,95 euro is nog over. Maar girl math: een kerstmannenpak zit hier al bij inbegrepen!

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Ravers 2 Runners

Bij ADE denk je vast aan feesten tot in de vroege uurtjes, maar je kan de gezelligheid net zo goed op een andere manier vroeg meepakken: door aan de Ravers2Runners x ADE-run mee te doen. Op donderdag 22 oktober trap je het feestweekend om acht uur 's ochtends af met een vijfkilometerrun vanaf het Westerpark. Oortjes zijn niet nodig, want via speakers wordt er muziek afgespeeld. Het event is gratis, maar je moet wel even registreren.

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Pepernotenrun

It's tiiiiimeee: ik eet mezelf nu alweer misselijk aan pepernoten, dus hoe lekker als je dat er weer meteen afrent? Gelukkig is daar de Pepernotenrun in Franeker voor: met afstanden van 5,5, 10, 16 en 21,2 kilometer op 5 december. De prijzen voor tickets gaan per afstand en beginnen bij tien euro. Een warme chocolademelk is inbegrepen. Let's go!