Hawaï op vier uur vliegen: waarom Madeira op je bucketlist hoort

Meestal ga ik naar een eiland om volop te chillen: ik lig dan de hele dag languit op het strand en maak mezelf 's avonds klaar voor een diner. Maar Madeira is een heel ander soort eiland. Je vindt daar tropische bloemen en planten, gigantische kliffen én vulkanische bergtoppen, wat helemaal niet Europees aanvoelt. Juist daarom is enkel op het strand liggen hier zonde, want dit landschap heeft alles voor de perfecte hike. En natúúrlijk testte ik die zelf ook uit. Ik kan je beloven dat het écht de moeite waard is: de mooiste zeven wandelingen check je hier.

Liever naar Madeira om helemaal op te laden? In dit artikel lees je hoe.

De perfecte tijd, het weer en je reisgezelschap

Naast nieuwe wandelschoenen bestellen voor deze trip, is er ook iets anders wat ik altijd standaard doe voor vertrek: de weerapp checken. Ik kon er dit keer alleen geen peil op trekken. Op de ene weerapp gaf-ie vaak tien graden warmer aan dan op de andere. Later ontdekte ik waarom. Er zit namelijk een groot verschil in of je 'Madeira' of 'Funchal', de hoofdstad van het eiland, opzoekt. Van een local vernam ik dat je beter die laatste op kan zoeken, omdat het weer op het eiland zelf ook al behoorlijk kan verschillen. Ze zeggen zelfs dat het soms wel twaalf klimaten (!) op een dag heeft. Hallo, regen en dan weer zon in tien minuten tijd. Wil je het nog nauwkeuriger weten? Via NetMadeira bekijk je het weer op verschillende plekken van het eiland.

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Eigenlijk heeft het Portugese eiland het hele jaar door een mild klimaat, maar de beste maanden om te gaan zijn van april tot oktober. Het ligt er ook net aan hoe je het eiland wil ontdekken: in april en mei is de natuur op haar mooist, van juni tot augustus is de zon op haar best en in september en oktober is het warm, maar qua toeristen een stuk rustiger. Wel heb je vanaf dan meer kans op regen. Ik was er zelf begin oktober en bij mij was het grotendeels bewolkt, maar langdurige buien waren het ook weer niet.

Ik ontdekte Madeira met drie andere gezellige vrouwen uit de mediawereld, maar denk dat het eiland ook perfect is voor een moeder-dochtertrip, een stayaway met je geliefde óf een vriendinnenweekend. Het is namelijk de perfecte plek om heerlijk tot rust te komen, door al de wellnessmogelijkheden die het eiland heeft, maar ook om bij te kletsen in de fijne horecagelegenheden die ze hebben.

Engste vliegveld van Europa?

Om er te komen, moet je natuurlijk eerst het vliegtuig pakken (of je moet wel heel lang willen zwemmen). Een paar dagen voor vertrek wees mijn broer mij er vriendelijk op dat Madeira 'het gevaarlijkste vliegveld van Europa' zou hebben. Een rondje googelen bevestigde zijn woorden alleen nog maar meer: het vliegveld ligt tussen de steile bergen en de Atlantische Oceaan, wat het voor piloten 'een stuk uitdagender' maakt. Vliegen is al niet mijn grootste hobby, dus súperfijn.

Voor de landing zette ik mezelf dus schrap. De passagiers voor me herinnerden mij er nog een keer extra aan. Maar ik kan jullie geruststellen: deze landing viel echt in het niet vergeleken met de andere 'spannende' landingen die ik ooit had. Een geruststellend idee vond ik dat piloten een speciale certificering en specifieke training moeten volgen om op Madeira te mogen vliegen. Ook heeft het als een van de weinige vliegvelden ter wereld wettelijke grenzen vastgesteld voor de hoeveelheid wind waarbij vliegtuigen mogen landen en opstijgen. Ze vliegen er dus echt niet op als het niet veilig is. Zonde om hierover te stressen, dus.

Hoofdstad: Funchal

Naast genieten van de ontspanning en natuur zou ik tijdens je trip ook zeker een bezoekje plannen aan Funchal, de grootste stad van het eiland. Hier zijn grote winkels zoals Zara, Parfois en Mango, maar ook kleinere boetieks. Breng ook zeker een bezoek aan de Mercado dos Lavradores, een markthal met allemaal normale én tropische fruitsoorten. Alleen al voor de kleurrijke looks is het de moeite waard, maar lokaal fruit testen is ook echt een tip. Probeer de banana pineapple, banana passionfruit en guava. Ik vond de banana pineapple het meest verrassend.

Mijn nieuwe fave restaurant van Madeira, Treehouse, zit vrijwel naast deze markt. Ik zat hier aan de chef's table, waar chef Maurício Faria ons volledig meenam in al het lekkers wat op tafel kwam. Hij is het restaurant midden in de coronatijd begonnen en serveert kleine gerechten; fun dining, noemde hij het ook wel. En óf het fun was. Als eerste kreeg ik een bao bun met een tempuragarnaal – de lekkerste die ik ooit op heb! Het was allesbehalve een zuinige garnaal (lees: lekker groot) en onwijs mals. De daaropvolgende garnalenbitterbal, het gestoofde vlees én chocoladedessert stelden ook niet teleur. Bovendien is de plek waar je zit heel sfeervol: buiten heb je uitzicht over de stad, binnen heeft het een terracotta interieur.

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Met de kabelbaan omhoog, met de slee naar beneden

Oké, ik vond de kabelbaan omhoog misschien doodeng (mijn hoogtevrees is hier schuldig aan), maar deze tip wil ik je zeker niet ontnemen. Een dag in Funchal valt goed te combineren met Monte Palace Tropical Garden: een tropische tuin met onder meer flamingo's, Japanse invloeden en prachtige bloemen. Voor 18 euro ben je er zo'n twee uur zoet om al het moois te ontdekken.

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Ga erheen via de kabelbaan vanuit het centrum, die precies eindigt bij het park. Tijdens deze vijftien minuten durende tocht zie je al het moois van de stad. Terug kun je via de traditionele rieten sleeën in Monte. Voor twee personen betaal je 40 euro, waarna twee mannen, geheel in het wit gekleed en met Madeirahoeden op, je twee kilometer naar beneden duwen. Echt een hilarische ervaring.

Zeilboot

Het eiland biedt een hoop verschillende vervoersmiddelen dus, maar de trip sloot ik af per boot, of beter gezegd: per zeilboot. Wij deden de Sunset Tour via Happy Hour Madeira, waarbij we de woeste kust vanaf de zee konden bekijken. Ondertussen genoten we van een wijntje. Ik was dus helemaal living my Mamma Mia dream, wat je waarschijnlijk wel kunt begrijpen.

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Het eiland verraste me ontzettend door hoe variërend het hier is: je kan uitrusten op het strand of in de wellness, avontuur opzoeken in de bergen, genieten van de stad én de zee. Ik kan nu al niet wachten om ooit nog terug te gaan.