Het is nóóit te vroeg: de kerstcollectie van Zara Home is er en dit zijn mijn favorieten

Wat mij betreft mogen ze mijn lichtgevende versiering drie straten verderop ook nog zien. Ik durf te wedden dat de buren dat met deze glamoureus Zara Home-items helemaal niet erg vinden. Dit zijn mijn favorieten uit de collectie.

Kerstcollectie Zara Home

Kerstboom

Ik begin gelijk met de ster van de show: een lichtgevende kerstboom met wel 1219 (!) lampjes erin. Met deze boom in huis hoef je niet meer te zeuren dat het zo vroeg donker is, want deze gezellige lichtbak maakt je humeur toch gelijk op en top? Bovendien staat-ie ook mega chique in je interieur. Hij is er in verschillende formaten. De middelhoge kost 199 euro. Even een investering, maar hij gaat jaren mee.

Ornament

Voor alle takkenwijv... uh, ik bedoel natuurlijk alle mensen met een kerstboom mét takken, heeft Zara ook genoeg mooie ornamenten. Voor mij blijft een rode, fluwelen strik echt een iconisch kerstitem. Deze gouden met rode kerstbal schreeuwt voor mij daarom echt kerst. Hij is verkrijgbaar in twee formaten: de goedkoopste is 5,99 euro.

Foto ornament

Kerst draait om samenzijn: of dat nou met je familie, partner, vrienden of collega's is. Daarom mag een persoonlijk ornament ook zeker niet ontbreken. Zara verkoopt er een met een fotoframe. Leuk om cadeau te doen of zelf op de hangen met daarin een dierbare herinnering.

Pyjama

Als er iets niet mag ontbreken tijdens de kerstdagen, is het wel een heerlijke pyjama, die je aantrekt tijdens een avondje All You Need Is Love of als je je glam outfit weer uittrekt. Het liefst een die helemaal kerstcoded is. Lees: een groen-rode mét ruiten. Zara Home tot onze service: ze verkoopt het flanellen shirt en de broek los, in totaal voor 80 euro. Ze hebben ook een matching set voor heren en kinderen.

Tafelkleed

De aankleding van de kersttafel is minstens zo belangrijk. Een goed tafelkleed is de basis: het houdt niet alleen je tafel schoon, maar zorgt ook voor sfeer. Zara Home verkoopt er een met rode strepen én ruffles. Voor 49,99 is je aankleding zo goed als klaar. Houden we van.

Kandelaar

En dan zijn we aangekomen bij de échte sfeermakers van de feestdagen: kaarsen. Heel veel kaarsen. Het leuke is dat je er helemaal mee kunt experimenteren. Zet bijvoorbeeld een paar kandelaren neer met lange kaarsen. Zara Home heeft verschillende, waaronder déze in twee formaten. Hij begint vanaf 19,99 euro.

Geurkaars

En om het af te sluiten (ik kan nog uren doorgaan): laat je huis ook naar kerst ruiken. Ja, een kerstfilm geeft je die geur niet, maar Zara wel. Zij heeft een Ginger Bread-geurkaars in haar assortiment in wel zeven verschillende formaten: van waxinelichtjes tot een van 2000 gram. Voor ieder wat wils, dus.