Er komt €2.000 binnen op je zakelijke rekening. Lekker. Alleen moet daar nog btw vanaf. En inkomstenbelasting. Je wilt ooit nog met pensioen, misschien een keer op vakantie en het zou ook handig zijn als je niet meteen in paniek raakt wanneer je laptop morgen ineens kuren heeft. En dan hebben we het nog niet eens over een maand waarin er níét genoeg opdrachten binnenkomen. Freelancen kan heerlijk zijn: je bepaalt zelf welke opdrachten je aanneemt, wanneer je werkt en wat je daarvoor vraagt. Maar je bent ook degene die het moet oplossen als een opdrachtgever drie maanden te laat betaalt, je ziek wordt of je agenda ineens verdacht veel witte vlakken bevat.

Hoeveel geld moet je eigenlijk achter de hand hebben om niet bij iedere rustige maand hartkloppingen te krijgen? We vroegen het aan creatief ondernemer Kim Trotz, medeoprichter van The Freelance Qommunity. Met haar community koppelt ze creatief talent aan elkaar én aan opdrachtgevers. Zelf werkt ze daarnaast nog steeds voor verschillende merken en kent ze de financiële kant van het freelancen dus ook van binnenuit.

Hoeveel buffer heb je nodig?

“Als je zes maanden kunt uitzingen, is dat een lekker idee”, zegt Kim. Hoeveel geld daarvoor nodig is, verschilt nogal per persoon. Wie €1.500 per maand nodig heeft, komt op een ander bedrag uit dan iemand met hoge woonlasten, kinderen of flinke zakelijke kosten. Je begint daarom niet bij een willekeurig bedrag dat lekker verantwoord klinkt, maar bij je eigen bankrekening. “Inzicht is alles”, zegt Kim. “Wat komt er binnen en wat gaat eruit?” Kijk daarbij niet alleen naar deze maand. “Is er inflatie geweest? Wat gaat er maandelijks uit? Daar moet je allemaal rekening mee houden.” Zelf houdt ze haar cashflow bij in een, zoals ze het noemt, “heel saai Excel-document”. Zo ziet ze ook welke kosten er later in de maand nog aankomen voordat ze zichzelf rijk rekent met het bedrag dat er op dat moment staat.

Ook de Kamer van Koophandel adviseert ondernemers om bij het bepalen van hun buffer eerst hun privé- én zakelijke uitgaven op een rij te zetten. Vervolgens kijk je naar je eigen risico’s. Heb je één opdrachtgever of meerdere? Veel vaste lasten? Ander inkomen naast je bedrijf? Een partner met inkomen? Ben je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Er bestaat dus niet één bedrag dat voor iedere freelancer de perfecte buffer is.

Niet iedere buffer is hetzelfde

Daar komt nog iets bij: met ‘een buffer’ kunnen we verschillende dingen bedoelen.

Het Nibud gebruikt de term voor geld dat je achter de hand hebt voor grotere, noodzakelijke en onverwachte uitgaven. Denk aan spullen in huis die vervangen moeten worden of onverwacht onderhoud. Hoe hoog die buffer voor jou zou moeten zijn, kun je berekenen met de BufferBerekenaar van het Nibud. Geld om inkomensverlies op te vangen is iets anders. Dat is dus het potje waar Kim het over heeft wanneer ze zegt dat ze het liefst zes maanden zou kunnen uitzingen. En dan zijn er nog dingen waarvoor je sowieso apart geld moet reserveren. Ook KVK benadrukt dat een buffer bedoeld is voor onverwachte kosten en dat bijvoorbeeld belasting en pensioen aparte potjes zijn. Kortom: één enorme spaarrekening met het label ‘voor later en ellende’ is niet per se de handigste strategie.

‘Zelf had ik geen grote buffer’

Dat Kim adviseert om zes maanden inkomen achter de hand te hebben, betekent overigens niet dat dat bij haar zelf altijd keurig op een spaarrekening heeft gestaan. Toen ze zwanger werd van haar inmiddels éénjarige dochter, had ze geen grote buffer. Ze had jarenlang veel in haar start-up geïnvesteerd en zichzelf relatief weinig uitgekeerd. Tijdens haar verlof leefde ze daarom onder andere van geld uit haar beleggingspotje. Ook keek ze samen met haar partner naar wat er thuis financieel mogelijk was. Het is volgens Kim een kant van freelancen waar veel meer over gesproken mag worden. Op LinkedIn ziet ze vooral veel succesverhalen voorbijkomen. Ondertussen zijn er genoeg ondernemers die moeite hebben om rond te komen. Ze moet dan ook een beetje lachen om het beeld dat je gaat freelancen en vervolgens automatisch bakken met geld verdient en zes maanden per jaar op reis kunt. Zelf kijkt ze soms juist jaloers naar freelancers die langdurig een goedbetaalde interimklus hebben.

Van nul naar zes maanden is nogal een eind

Misschien lees je dit inmiddels met €742,18 op je spaarrekening en denk je: leuk hoor, die zes maanden. No worries, je hoeft er niet in één klap te zijn. Kim stelt zichzelf naar eigen zeggen nog weleens een veel te ambitieus spaardoel voor een heel jaar, om vervolgens te ontdekken dat het totaal niet haalbaar is. Inmiddels probeert ze kleiner te denken. Niet: er moet over drie maanden €10.000 staan. Wel: kan ik dit kwartaal €1.000 sparen?

Je kunt ook beginnen door standaard 5 of 10 procent van wat binnenkomt apart te zetten. Krijgt Kim geld terug van de Belastingdienst, dan gaat dat bijvoorbeeld meteen naar haar buffer. Dat sluit aan bij het advies van KVK: je hoeft niet meteen enorme bedragen opzij te zetten. Begin met een bedrag dat je kunt missen en verhoog dat wanneer je meer gaat verdienen. Je kunt kiezen voor een vast bedrag per maand of een vast deel van je winst. Ook het Nibud adviseert bij het opbouwen van financieel gezond gedrag om grote spaardoelen klein en concreet te maken. Een haalbaar bedrag per maand dat je later kunt verhogen, werkt een stuk lekkerder dan alleen maar naar die €5.000 kijken die je nog niet hebt.

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Kim Trotz // Kasper van Steveninck

Geld dat je niet ziet, kun je ook niet uitgeven

Kim werkt zelf met verschillende potjes. Eén voor de Belastingdienst, één voor btw en één voor haar buffer. Die staan bewust los van haar gewone rekening. “Als ik het niet zie, heb ik het gevoel dat het er niet is.” Ook KVK adviseert om je buffer op een aparte spaarrekening te zetten. Niet alleen voor het overzicht, maar ook omdat het dan minder makkelijk wordt om het geld uit te geven. Banken als Knab en bunq bieden volgens Kim handige mogelijkheden om binnenkomend geld automatisch te verdelen. Daarmee voorkom je dat geld dat eigenlijk voor de Belastingdienst of je buffer bedoeld is een paar maanden lang gezellig tussen je eigen geld staat.

En nee, je hoeft hiervoor niet ineens een Excel-fetisj te ontwikkelen. Het belangrijkste is dat je weet hoeveel er binnenkomt, hoeveel eruit gaat en welk deel daarvan überhaupt beschikbaar is.

Waar is die buffer dan voor?

Een opdrachtgever die veel te laat betaalt. Een rustige maand. Een periode waarin je minder lekker in je vel zit en minder kunt werken. Een laptop die ermee ophoudt terwijl je zonder dat ding letterlijk geen geld kunt verdienen. Daar is geld achter de hand dus voor. KVK noemt vergelijkbare situaties: een tijdje geen klanten hebben, ziek worden of apparatuur die onverwacht vervangen moet worden. Een buffer zorgt ervoor dat zo’n tegenvaller niet meteen betekent dat je je huur of boodschappen niet meer kunt betalen.

Kim heeft zelf ook maanden gehad waarin ze zichzelf niet kon uitbetalen. “Je denkt: het overkomt mij niet, maar het is echt veelvoorkomend.” Bij langdurige ziekte wordt het een ander verhaal. Kim is er dan ook stellig over dat freelancers moeten nadenken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Je moet wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Daar ben ik heilig van overtuigd.” Hoeveel je zelf achter de hand wilt houden, hangt ook daarmee samen. KVK noemt een arbeidsongeschiktheidsverzekering expliciet als een van de factoren die invloed hebben op de hoogte van je buffer. Want hoe fijn een flinke spaarpot ook is, die is niet bedoeld om ieder financieel risico eindeloos op te vangen. Een buffer is er juist voor de tegenvallers die bij het freelancen horen: een rustige maand, een opdrachtgever die te laat betaalt of een laptop die onverwacht vervangen moet worden. Dingen die misschien niet meteen een financiële ramp zijn, maar zonder geld achter de hand wel heel snel vervelend kunnen worden.

Wat als … je nog nauwelijks iets hebt?

Dan begin je bij wat er wél kan. Niet bij het bedrag dat een andere freelancer op LinkedIn zegt te hebben. En ook niet bij het bedrag waarvan je vindt dat je het op je leeftijd inmiddels zou móéten hebben. Kijk naar wat er iedere maand daadwerkelijk binnenkomt en uitgaat en bepaal wat je op dit moment realistisch kunt missen. Misschien is dat 5 procent van alles wat er binnenkomt. Misschien voorlopig nog minder. Zodra er meer ruimte ontstaat, kun je dat bedrag altijd verhogen. Een buffer hoeft niet in één keer te ontstaan. Want uiteindelijk begint het vooral met eerlijk naar je eigen cijfers kijken. Of, zoals Kim het zegt: “Je moet jezelf niet rijk rekenen.”