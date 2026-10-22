Holmes, Halsema en een etiquetteschool: deze acht documentaires wil je zien op IDFA 2026

IDFA, het International Documentary Film Festival Amsterdam, is een van de grootste documentairefestivals ter wereld. De 39ste editie loopt van 12 tot en met 22 november, op verschillende locaties in Amsterdam en daarbuiten. De kaartverkoop start op 28 oktober, dus zet die datum in je agenda. Eerlijk, IDFA is gigantisch en het aanbod van mooie documentaires is dat ook. Een beetje het ADE voor documentaire heads qua gigantisch programma. Ik kan me echt voorstellen dat het nogal imponerend is om een fijn blokkenschema voor jezelf te maken. Ik dook daarom alvast in het programma en koos een selectie van acht films uit waarvan ik denk dat het je tijd waard is.

You Can See Everything

Verenigde Staten · Nathan Fielder en Lance Oppenheim · 174 min.

In de laatste 34 dagen voordat ze haar celstraf van elf jaar voor fraude ingaat, laat Theranos-oprichter Elizabeth Holmes een filmploeg toe in haar leven. Ze krijgen volledige toegang. Maar waarom doen Holmes en haar partner Billy Evans dit? Willen ze hun kant van het verhaal vertellen, of zit er meer achter? Wat volgt is een kat-en-muisspel tussen Fielder, Holmes en Evans, waarin je je steeds afvraagt waar je eigenlijk naar zit te kijken.

Nathan Fielder is de man achter The Rehearsal en Nathan for You, en niemand maakt ongemakkelijke stiltes zo vermakelijk als hij. Zet hem tegenover de frauderende vrouw die beloofde dat één druppel bloed in een apparaat bij je lokale drogist genoeg was voor honderden medische tests, en je krijgt volgens de festivalbeschrijving iets wat grappig, ongemakkelijk en zenuwslopend spannend is. Bloedstollend, zou je bijna zeggen. De film werd drie jaar lang in het geheim gemaakt en duurt bijna drie uur, dus neem genoeg snacks mee.



Small Talk

Zwitserland · Mateo Ybarra · 90 min.

Aan het meer van Genève staat de laatste etiquetteschool ter wereld. Vrouwen van over de hele wereld betalen een flink bedrag om er zes weken lang te leren hoe het hoort in elitekringen. Bloemschikken, tafelmanieren, conversatie, houding, zelfs de hoogte van je stem: alles telt. Om de echte leerlingen niet af te leiden, koos de maker voor een mix van fictie en documentaire. Je volgt de cursus via Charlie, gespeeld door actrice Hélène Bares, een eigenwijze krullenbol die zich beetje bij beetje aan de regels aanpast.

Je verwacht wereldvreemde dames die leren hoe je een theekopje vasthoudt. Maar de cursisten blijken juist ambitieus, op zoek naar onafhankelijkheid, discipline en een beetje macht. En het ziet er allemaal oogverblindend uit. Pinkje omhoog, en kijken.



Tehran, Under the Skin

Frankrijk, Iran en Zweden · Afsaneh Salari · 83 min.

In de wachtkamers van cosmetische klinieken in Teheran is het altijd druk. De een wil een nieuwe neus, de ander komt voor liposuctie. De Iraanse filmmaker Afsaneh Salari, die in Parijs woont, mocht meekijken in twee klinieken, bij een mannelijke en een vrouwelijke chirurg. Lang niet elke wens wordt ingewilligd, hoe hard er ook gesmeekt wordt.

Het verlangen om aan jezelf te sleutelen is herkenbaar, maar in Teheran wringt het. Het gebeurt in een samenleving die vrouwelijke schoonheid juist wil verbergen en controleren. Salari vraagt zich af of al die ingrepen een pleister zijn op een veel diepere wond.



The Siege of Paradise

Ierland en Zwitserland · Gar O’Rourke · 86 min.

Een turquoise zee, pastelkleurige huisjes tegen de rotsen en een bord pasta met verse pesto. Jaarlijks komen er 3,5 miljoen toeristen naar Cinque Terre, terwijl er maar 4000 mensen wonen. Elke zomer worden de vijf dorpjes aan de Ligurische kust overspoeld. Er wordt goed verdiend, maar het afval puilt uit de bakken en jongeren kunnen er geen huis meer betalen. Een Ierse filmploeg bleef er een seizoen lang en volgde onder anderen een restauranteigenaar, een wijnboer, een filosofische visser, een gefrustreerde burgemeester en een Amerikaanse influencer.

Grote kans dat je deze plaatjes op Instagram hebt zien langskomen, of dat Cinque Terre nog op je lijstje staat. Dit is la dolce vita, maar dan met 3,5 miljoen anderen die er ook een foto van willen. De film kijkt er met een licht ironische maar liefdevolle blik naar, en won al prijzen op onder meer het Tribeca Film Festival.

IDFA - The Siege of Paradise



The Mayor: Halsema & Amsterdam

Nederland · Mijke de Jong · 78 min.

Deze Nederlandse film volgt Femke Halsema, sinds 2018 burgemeester van Amsterdam, door het jaar 2025. Dat jaar begint met de nasleep van de rellen rond de nogal omstreden wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv, en eindigt met de brand in de Vondelkerk in de nieuwjaarsnacht. De camera gaat mee van crisisoverleg naar tv-interview en van publiek optreden naar overleg achter gesloten deuren. Thuis op de bank geeft Halsema zelf commentaar.

Je ziet haar vaak op tv, maar zelden zo van dichtbij. Op de vraag wat het grote verschil is met haar tijd als oppositieleider, zei ze in een podcast nuchter: “Nu ben ik degene waartegen geschopt wordt.” Hoe dat schoppen er van dag tot dag uitziet, zie je in deze film.



Everest: The Other Side

Verenigde Staten · Chai Vasarhelyi en Jimmy Chin · 120 min.

Skialpinisten Jim Morrison en Hilaree Nelson werden verliefd terwijl ze elkaar uitdaagden om het uiterste uit hun sport te halen. Samen hadden ze één grote droom: de noordwand van de Mount Everest beklimmen en er daarna vanaf skiën. Dat is de steilste en gevaarlijkste route op de hoogste berg ter wereld, waarbij elke bocht je laatste kan zijn.

De makers wonnen eerder al een Oscar met klimfilm Free Solo, dus de beelden zijn adembenemend, en op die hoogte bedoel ik dat vrij letterlijk. Maar dit is net zo goed een liefdesverhaal, dat volgens mij behoorlijk hartverscheurend is. Ook als je niks met bergsport hebt: neem tissues mee.

IDFA - Everest: The Other Side (mandatory credit: Jimmy Chin)



Filthy

Spanje · Bárbara Mestanza en Marc Pujolar · 82 min

Let op: deze film gaat over seksueel geweld.

Actrice Bárbara Mestanza werd tijdens een massage seksueel misbruikt. Ze maakte van haar trauma een rauwe theatervoorstelling. Rond de vraag die slachtoffers zo vaak krijgen, “waarom deed je niets?”, gaat ze op zoek naar haar dader. Ze daagt giftige mannelijkheid uit en eist gerechtigheid op haar eigen voorwaarden.

Makkelijk wegkijken is het niet. Mestanza pakt de regie over haar eigen verhaal terug, op het toneel en in deze film, en de documentaire won al meerdere prijzen.

Heb je zelf te maken gehad met seksueel geweld en wil je erover praten? Bij het Centrum Seksueel Geweld kun je gratis en anoniem terecht via 0800-0188 of centrumseksueelgeweld.nl.



The Illusion of an Everlasting Summer

Argentinië · Alessandra Sanguinetti · 94 min.

Magnum-fotograaf Alessandra Sanguinetti filmde 25 jaar lang twee nichtjes die opgroeien op het Argentijnse platteland. Ze volgde de twee al eerder in haar bekende fotoproject The Adventures of Guille and Belinda.

Je ziet twee meisjes uitgroeien tot vrouwen, en een vriendschap die alles doorstaat. Denk aan Boyhood, maar dan echt. Het is een rustige film, en ideaal om bij weg te dromen naar een eindeloze zomer terwijl het buiten keihard november is.

Kaartjes winnen?

Wil jij kaartjes winnen voor Small Talk of voor The Illusion of an Everlasting Summer? Laat dan vóór november in een korte mail aan redactie@viva.nl weten waarom deze film(s) jou zo interessant lijken.

The Illusion of an Everlasting Summer is op 16 november om 17.30 uur in Tuschinski te zien. Small Talk is te bewonderen op 17 november om 14.45 uur in Eye. Beiden in Amsterdam.