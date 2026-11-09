Doodmoe, maar toch niet naar bed willen? Dit is waarom we onze bedtijd blijven uitstellen

Elke avond is het hier thuis bijna hetzelfde liedje. Als mijn kind slaapt, begint mijn chilltijd. Eigenlijk altijd met een theetje op de bank. Ik kijk een serie, scroll me een ongeluk of combineer de twee (en nee, hier ben ik niet trots op). Wat ik hier zo fijn aan vind? Even helemaal niks moeten. Geen dochter die iets van me wil. Geen werk. Niks. Love it.

Het probleem: ik krijg mezelf niet meer van de bank af. En dat heeft gevolgen… Mijn dochter begint de volgende ochtend namelijk vaak rond 6.30 uur te kwetteren: ‘Mama, ik heb honger.’ Of ik even op wil staan. Belangrijk dus dat ik rond een uur of 22.30 uur echt wel in bed lig. Maar je voelt het al aankomen: dat doe ik dus zelden.

Wraak nemen op je eigen bedtijd

Mijn eigenwijze gedrag blijkt een naam te hebben: revenge bedtime procrastination. Vrij vertaald: wraakzuchtig bedtijd-uitstelgedrag. Alsof je de tijd voor jezelf die je gevoelsmatig overdag tekortkomt, ’s avonds inhaalt dus. Het idee is simpel. Wanneer je eindelijk tijd voor jezelf hebt, wil je die niet meteen opofferen aan slaap. Dus blijf je wakker, ook al weet je dat je daar morgen waarschijnlijk spijt van krijgt.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht beschreven bedtime procrastination in 2014 als later naar bed gaan dan je van plan was, zonder dat externe omstandigheden je daarvan weerhouden. Een baby die je wakker houdt of een deadline waarvoor je moet doorwerken, telt niet mee. Maar wanneer je om half elf prima naar bed kunt en besluit dat je dat lekker toch niet doet, dan ben je dus net zo’n type als ik.

Heilige uurtjes voor mezelf

Ik herken het al van voordat ik moeder werd. Ook toen kon ik eindeloos blijven hangen in de avond, alleen had dat minder consequenties. Ik hoefde de volgende ochtend meestal niet om zes uur alweer aan te staan. Nu mijn dochter ouder wordt, schuift haar bedtijd bovendien op en begint mijn avond steeds later. Ik laad juist op door alleen te zijn. Als single mom zijn het dus vooral de avonduurtjes en de dagen dat mijn dochter bij haar vader is waarop ik kan opladen.

Ik hoor dit van veel moeders, zeker van andere solomoeders. Overdag ben je voortdurend beschikbaar. Zelfs als je eindelijk zit, is er vaak nog een wasmachine die leeg moet, een mail die beantwoord moet worden of een broodtrommel die zichzelf helaas niet vult. Dan voelt vroeg naar bed gaan bijna alsof je het enige stukje vrijheid van die dag ook nog moet inleveren.

Wat zegt de wetenschap?

In 2014 onderzochten wetenschappers van de Universiteit Utrecht 177 mensen. Er werd een verband gevonden tussen bedtijd-uitstelgedrag, moeite met zelfregulatie en ervaren slaaptekort. Bij een tweede Nederlandse studie, onder 2431 volwassenen, kwam naar voren dat veel mensen later naar bed gaan dan ze eigenlijk willen.

Een meta-analyse uit 2022, waarin 43 studies werden samengebracht, vond verbanden met korter slapen, een lagere slaapkwaliteit en meer vermoeidheid overdag. Opvallend: bedtijd-uitstelgedrag kwam vaker voor bij avondmensen.

Harde conclusies kunnen we niet trekken. De kwaliteit van het beschikbare bewijs is beperkt en een verband betekent niet automatisch dat het één het ander veroorzaakt. Bovendien gaat dit onderzoek over bedtijd uitstellen in het algemeen. Of mensen dat specifiek doen om tijd voor zichzelf terug te pakken, is niet aangetoond. Toch zou het mij niet verbazen als deze mensen ook van die cozy couchpotatoes zijn, net als ik.

Ik verwijt mezelf regelmatig dat ik zo weinig discipline heb rondom mijn bedtijd. Maar is het probleem echt alleen dat ik mezelf ’s avonds niet van de bank krijg? Of moet ik me ook eens afvragen waarom ik er zo graag op blijf zitten?

Zelfzorg of zelfsabotage?

Ik noem mijn eigen gedrag weleens een verkapte vorm van zelfsabotage. Ik weet dat ik beter voor mezelf zou zorgen als ik eerder ging slapen. Toch kies ik bijna iedere avond voor dat extra beetje tijd op de bank. Tegelijkertijd wil ik die uren niet alleen maar wegzetten als een slechte gewoonte. Lastig is wel dat ontspanning en slaap niet uitwisselbaar zijn. Een chille avond is goed voor mijn hoofd, maar als die chille avond te lang duurt, ben ik de volgende ochtend alsnog gaar door mijn slaaptekort. Zijn er manieren om mijn uurtjes ’s avonds en voldoende nachtrust beter te combineren?

Kom nou van die bank af

Het voor de hand liggende advies: leg je telefoon weg en ga op tijd naar bed. No shit, Sherlock. Maar er zijn wel een paar trucjes waarmee we onszelf misschien te slim af kunnen zijn.

Ooit las ik dit ergens, en het is waar: stop een kwartier vóór het einde van een aflevering. Want in die laatste minuten gebeurt altijd nog iets waardoor je denkt: vooruit, nog eentje dan. Automatisch afspelen uitzetten is ook een goede optie.

Ik heb al van alles geprobeerd tegen het eindeloze scrollen. Schermtijdinstellingen klik ik gewoon weg, of ik kies ‘Negeer voor vandaag’. Wat wel helpt, is mijn telefoon in een andere kamer leggen. Ook staat er al een tijdje een Tap Out-apparaatje op mijn lijstje, waarmee je bepaalde apps kunt blokkeren. Ik hoor er alleen maar positieve verhalen over, dus misschien is dat precies wat ik nodig heb om mezelf tegen mezelf te beschermen.

Het lijkt een open deur, maar misschien toch een vraag om te beantwoorden: hoe kan ik naar bed gaan fijner maken? Een warme douche, fris gewassen beddengoed, een goed boek… Een wat zachtere overgang dan: en nu ga je liggen en slapen, meid.

Waarvan ik weet dat het me zou helpen, maar wat in de praktijk een uitdaging blijft: overdag meer fijne momentjes voor mezelf inplannen. Van een korte wandeling tot ergens lekker koffie drinken of toch even in mijn dagboek schrijven.

Nog een avondje dan…

De kans is klein dat ik binnenkort elke avond braaf om tien uur onder de wol kruip. Daarvoor is mijn tijd op de bank veel te lekker. Maar scherp zijn op waarom, en ook wanneer, ik die uurtjes extra hard nodig heb, vind ik wel het onderzoeken waard.

Prima tips om mee aan de slag te gaan. En dat ga ik ook wel doen, hoor. Maar vanavond eerst even chillen op de bank.

FYI: bij aanhoudende slaapproblemen of vermoeidheid is het verstandig om hulp te zoeken. Een goede slaaphygiëne is online een hot topic, maar niet alles is op te lossen met een betere avondroutine.