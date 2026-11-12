‘Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik weet wel wie ze is’: Waarom jij jouw beste marketingtool bent

Bedrijven geven miljoenen uit aan campagnes om iets te bereiken wat jij al in huis hebt: een gezicht, een verhaal en een netwerk. Mensen zijn per definitie de sterkste marketingmiddelen die er zijn, want mensen kopen van mensen. Dus of je nou in loondienst werkt en van toegevoegde waarde wilt zijn voor je werkgever, of freelancet of onderneemt en opdrachten binnen wilt halen? Investeer in je personal brand, want jij bent de sterkste marketingtool die er is.

Deloitte heeft honderden werknemers die parttime het gezicht van het merk zijn, en dat levert ze miljoenen aan marketingwaarde op. De logica erachter is simpel: mensen bouwen sneller vertrouwen op met mensen dan met merken. Een website of advertentie kan je van alles beloven, maar een mens dat vertelt over haar werk voelt als een persoonlijke aanbeveling. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 82% van de consumenten een bedrijf eerder vertrouwt wanneer de mensen erachter zichtbaar zijn.

En hier komt het mooie: dat principe werkt precies hetzelfde voor jou als individu. Elke keer dat jij laat zien wie je bent, wat je doet en hoe je denkt, ben je bezig met jezelf top-of-mind maken. En dat is marketing.

Je werkgever wordt hier blij van

Werk je in loondienst? Dan denk je misschien: leuk, maar ik hoef helemaal geen klanten binnen te halen. Toch profiteert je werkgever direct van jouw zichtbaarheid, en jij dus ook. Jouw netwerk is namelijk vaak interessanter dan het bereik van de bedrijfspagina, en een post van een medewerker wordt geloofwaardiger gevonden dan dezelfde boodschap uit naam van het bedrijf. Elke keer dat jij enthousiast vertelt over je werk, een project of je team, ben je in feite gratis reclame voor je werkgever: je trekt klanten aan, nieuwe collega's, en je versterkt de reputatie van het bedrijf.

Slimme werkgevers weten dit en investeren er steeds meer in. En dat maakt een medewerker met een sterk personal brand extra waardevol: jij bent degene die gevraagd wordt voor het panel, het klantgesprek of het interview. Onthoud dat vooral ook richting je volgende functioneringsgesprek: zichtbaarheid is aantoonbare toegevoegde waarde.

Je hebt al een personal brand (of je wil of niet)

Ik hoor je denken: personal branding, is dat niet voor influencers? Nou, nee. Je personal brand is simpelweg wat mensen over jou zeggen en denken als jij er zelf niet bij bent. Denk: 'Ik ken haar niet persoonlijk, maar ik weet wel wie ze is'. DAT is een personal brand. Die reputatie heb je sowieso al, de enige vraag is of jij 'm zelf stuurt of aan het toeval overlaat. En sturen loont. Als de juiste mensen regelmatig zien wie jij bent en waar je goed in bent, ben je top of mind op het moment dat het telt: als er een leuke klus te vergeven is, een vacature vrijkomt, of iemand in een vergadering vraagt 'wie kennen we die dit kan?'. Met een sterk personal brand komen kansen sneller naar je toe.

Waarom dit relevanter is dan ooit

We leven in een tijd waarin AI in seconden teksten, beelden en video's uitspuugt. Iedereen kan publiceren, dus de hoeveelheid content explodeert. Het gevolg is een interessante paradox: juist doordat alles gemaakt kán worden, wordt het menselijke schaarser en dus waardevoller. Een echte stem, echte ervaringen, echte skin in the game: daar snijd je mee door de ruis heen. Jouw perspectief is het enige dat niemand kan kopiëren.

Oké, en hoe zet ik mezelf dan in?

Je hoeft geen dagelijkse vlogs te maken om zichtbaar te zijn. Zichtbaar worden begint klein:

Zorg dat je vindbaar bent. Als mensen je googelen (en dat doen ze), moet er iets kloppends tevoorschijn komen. Een verzorgd LinkedIn-profiel met een goede foto, een duidelijke headline en een menselijke about-tekst is je fundament.

Deel vervolgens regelmatig, iets wat jij weet. Iets dat je hebt geleerd, een project waar je trots op bent, een mening over je vakgebied: voor jou dagelijkse kost, voor een ander waardevol. Twee posts per maand is al een prima start. Zorg er in je content voor dat je consequent jezelf bent. Schrijf zoals je praat. Mensen verbinden zich met een persoon, met haar eigenaardigheden en al. Hoe herkenbaarder jouw stem, hoe sneller mensen aan jóú denken.

Dat voelt in het begin ongemakkelijk. Ik dacht zelf jarenlang: wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Inmiddels weet ik dat precies die gedachte de reden is dat zoveel getalenteerde vrouwen onzichtbaar blijven, terwijl minder getalenteerde mensen met een grotere mond de kansen pakken.

Zonde. Want de beste ambassadeur van jouw kunnen, ben je toch echt zelf.

Bieke Groenink is partner en managing director bij personal branding agency Personally. Ze helpt ondernemers en professionals om hun personal brand te versterken en geeft lezingen over het belang van zichtbaarheid. Ze woont in Amsterdam met haar vriend en dochter.

Beeld: Sophie Laubert