Er is steeds meer aandacht voor femicide, maar dat zien we nog niet terug in de cijfers. In 2025 kwamen in Nederland 38 vrouwen om het leven door moord of doodslag. Bij ongeveer de helft van de vrouwen die tussen 2021 en 2025 werden gedood, was hun partner of ex de vermoedelijke dader. Het jaarlijkse aantal vrouwen dat door hun partner of ex wordt gedood, is volgens het CBS in vijftien jaar nauwelijks veranderd. Het schommelt, maar structureel minder wordt het niet. In Spanje zien we op de lange termijn wél een daling. Wat doen ze daar anders?

In oktober reisden vijf vrouwelijke Kamerleden, onder wie Songül Mutluer van PRO (GroenLinks/PvdA), naar Madrid om de Spaanse aanpak van femicide onder de loep te nemen. Op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, verscheen het verslag van hun werkbezoek.

FYI: partnerdoding en femicide zijn niet automatisch hetzelfde. Bij femicide kan de doding bijvoorbeeld samenhangen met bezitsdrang, de behoefte om een vrouw te controleren of het niet accepteren dat zij de relatie beëindigt. Of er sprake is van femicide, is niet altijd vast te stellen. In dit artikel richten we ons op vrouwen die door hun partner of ex worden gedood.

Eerder ingrijpen

Spanje werkt al ruim twintig jaar aan een landelijke aanpak van geweld tegen vrouwen. In 2004 nam het land een wet aan die preventie, bescherming, hulpverlening en gespecialiseerde rechtspraak met elkaar verbindt.

Een belangrijk onderdeel daarvan is VioGén, een landelijk digitaal systeem dat sinds 2007 informatie over partnergeweld samenbrengt. Wanneer een vrouw aangifte doet, kijkt de politie niet alleen naar het incident, maar ook naar andere signalen die kunnen wijzen op gevaar. Denk aan red flags als stalking, bedreigingen en eerder geweld. De politie verzamelt daarbij ook informatie van buren, familieleden en getuigen en uit medische rapporten en verslagen van hulpverleningsinstanties.

Op basis van die informatie vult een agent een vragenlijst in. Een algoritme berekent vervolgens het risico op nieuw geweld. Klinkt misschien wat onpersoonlijk, maar het is niet de computer die het laatste woord heeft. De politie kan die inschatting naar boven bijstellen. Bij ieder risiconiveau horen bepaalde beschermingsmaatregelen. Verandert haar situatie of komt er nieuwe informatie binnen, dan kan de politie het risico opnieuw beoordelen en de bescherming zo nodig uitbreiden.

Een eigen beschermingsagent

Volgens het werkbezoekverslag krijgt iedere vrouw die vanwege partnergeweld bij de politie in beeld komt een gespecialiseerde beschermingsagent toegewezen. Ook in Nederland pleit Mutluer al langer voor een vast, gespecialiseerd aanspreekpunt bij de politie. Tot nu toe zonder landelijk resultaat. In de podcast Belleman & Van Dop van 24 oktober vertelt ze dat de politie volgens haar vasthoudt aan het idee dat iedere politie-eenheid over algemene kennis moet beschikken, in plaats van gespecialiseerde teams in te zetten.

Een andere beschermende maatregel uit Spanje: de rechter kan daar een afstandsverbod elektronisch laten controleren. De (ex-)partner draagt dan een elektronisch trackingapparaat. Komt hij te dichtbij, dan kunnen de vrouw en een speciaal daarvoor ingerichte meldcentrale meteen worden gewaarschuwd.

Spanje heeft bovendien gespecialiseerde politie-eenheden voor de aanpak van gendergerelateerd geweld en telt volgens het werkbezoekverslag 171 gespecialiseerde rechtbanken.

Minder slachtoffers

Mutluer deelt na het werkbezoek op LinkedIn dat het jaarlijkse aantal vrouwen dat in Spanje door hun partner of ex wordt gedood, is gehalveerd. In de podcast licht ze dat verder toe: zo'n twintig jaar geleden ging het volgens haar om zeventig à tachtig vrouwen per jaar, tegenwoordig om zo'n veertig.

Die halvering zien we niet terug in de officiële cijfers. Wel blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van Gelijkheid dat het gemiddelde jaarlijkse aantal slachtoffers in de periode 2021-2025 bijna dertig procent lager lag dan in de periode 2003-2007.

Geen wondermiddel

Want helaas, hoe veelbelovend het Spaanse systeem ook klinkt, ook dit is niet waterdicht. In oktober van dit jaar riep het regionale bestuur van Madrid de Spaanse regering nog op om VioGén met spoed te herzien. Van de acht vrouwen die in het voorafgaande jaar in de regio werden gedood, stonden er vier bij VioGén geregistreerd met een laag risico.

Ook kunnen we de daling van het aantal slachtoffers niet zonder meer toeschrijven aan VioGén. Spanje heeft de afgelopen twintig jaar namelijk op verschillende fronten geïnvesteerd in de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Wat de Spaanse aanpak vóóral interessant maakt, is de manier waarop instanties samenwerken, informatie delen en hun maatregelen op elkaar afstemmen.

Versnipperde hulpverlening

Daar kan Nederland nog een puntje aan zuigen. Ook hier schat de politie in hoeveel gevaar een vrouw loopt en delen instanties als Veilig Thuis, het OM en de reclassering informatie met elkaar. Maar wij hebben geen landelijk systeem zoals VioGén, waarin die informatie op één plek wordt bijgehouden, het gevaar voor een vrouw opnieuw wordt beoordeeld en de bescherming daarop wordt afgestemd.

Ook op Europees niveau vallen de gaten in ons systeem op. GREVIO, een onafhankelijke groep deskundigen van de Raad van Europa, uitte in 2025 kritiek op de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen. Het oordeel: de hulpverlening is versnipperd, instanties houden onvoldoende gegevens bij en huiselijk geweld wordt nog te vaak behandeld als een conflict tussen twee gelijkwaardige partners.

Onzichtbare red flags

Neem bijvoorbeeld een vrouw die door haar ex wordt geïntimideerd. Ook zonder blauwe plekken of ingeslagen ramen kan er sprake zijn van ernstig huiselijk geweld. Mutluer benoemt in de podcast ook de minder zichtbare red flags: “Een vrouw die opeens niet meer naar verjaardagen of borrels gaat. Of ineens geen make-up meer draagt.”

Toch wordt dwingende controle in de praktijk nog te vaak afgedaan als een communicatieprobleem tussen twee exen. Dat signaleert ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Zo blijven ernstige veiligheidsrisico's voor vrouwen en hun kinderen onder de radar.

Ook Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden, is bezorgd over die versnippering. Vrouwen moeten bij verschillende instanties steeds opnieuw vertellen waar ze mee dealen, terwijl iedere instantie maar bij een deel van het probleem kan helpen.

Dat het ook anders kan, laat Filomena in Rotterdam zien. Daar werken professionals uit verschillende disciplines samen om slachtoffers van ernstig huiselijk geweld weer veilig te krijgen. Liem pleitte vorig jaar bij de NOS voor een landelijke aanpak zoals die van Filomena. Nu verschilt het per regio welke hulp je als vrouw kunt krijgen. Dat kaart ook Mutluer aan. “Het is afhankelijk van je postcode welke ondersteuning, welke hulp je krijgt”, zegt ze in de podcast.

Van aandacht naar actie

Nederland heeft in september 2026 naar Spaans voorbeeld een eerste stap gezet. We hebben nu met Judith Kuypers een nationaal coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld. Haar taak is onder meer om ministeries beter te laten samenwerken. Ook op haar to-dolijst: een nationaal actieplan uit de grond stampen.

Dat we nu een landelijke coördinator hebben, is positief. En dat onze Kamerleden in Spanje gaan kijken hoe het anders kan, daar valt natuurlijk niet op te haten. Maar we moeten voorkomen dat zo'n werkbezoek voor de bühne blijft. Wat neemt Nederland concreet over van Spanje? Wat gaat er veranderen? Daar wordt in het verslag met geen woord over gerept.

In de podcast laat Mutluer zich iets concreter uit. Ze pleit voor een nationaal pact naar Spaans voorbeeld, waarin onder meer gemeenten, onderwijsinstellingen, zorg- en veiligheidspartijen samenwerken. “Ik zou zo graag willen dat wij dat naar Nederland brengen. Maar dat duurt wat mij betreft te lang”, zegt ze.

Ook diende Mutluer in november samen met andere Kamerleden een motie in voor een verplichte risico-inschatting bij meldingen en aangiftes van stalking en een landelijke werkwijze voor het opvolgen van die risico's. Die motie werd op 17 november aangenomen.

Kunnen we er in Nederland voor zorgen dat informatie over een gewelddadige (ex-)partner niet versnipperd blijft over de politie, Veilig Thuis, het buurtteam, de school en maatschappelijk werkers? Dat professionals met specialistische kennis, bijvoorbeeld over dwingende controle, structureel geraadpleegd worden bij risicotaxatie? En dat iedere vrouw die aan de bel trekt op passende bescherming kan rekenen, of ze nou in Utrecht of in Enschede woont?

Voor sommige maatregelen hoeven we het wiel niet eens opnieuw uit te vinden. Zo wordt in verschillende Nederlandse regio's al gewerkt met een slachtofferdevice, gekoppeld aan de elektronische enkelband van een gewelddadige (ex-)partner. Het streven is om dit device in 2027 in heel Nederland beschikbaar te maken.

En dan nog iets: meer aandacht voor femicide is niet zonder risico. Als vrouwen de red flags eerder herkennen en besluiten hun gewelddadige partner te verlaten, is het juíst belangrijk dat ze goed worden beschermd. Liem waarschuwde in januari bij Nieuwsuur: “Hoe cru ook, meer aandacht voor femicide kan resulteren in meer doden. Tot één jaar na het weggaan is het risico het grootst.”

Hoe welkom het ook is dat femicide steeds hoger op de politieke agenda staat, vrouwen die nú gevaar lopen, hebben weinig aan talkshowgesprekken, werkbezoeken en mooie LinkedIn-posts zolang die aandacht zich niet vertaalt in betere bescherming.