Deze twee celebs zullen in het slotseizoen van Modern Family verschijnen

Seizoen 11 is helaas het laatste seizoen van de succesvolle, komische serie Modern Family. Ondanks dat we er nog niet klaar voor zijn om afscheid te nemen, kunnen we haast niet wachten totdat het langverwachte seizoen op Netflix zal verschijnen. Al helemaal nu bekend is gemaakt dat er twee bekende celebs een (gast)rolletje komen vertolken in het slotseizoen.

Courteney Cox

Fans van Friends opgelet. Niemand minder dan Courteney Cox, oftewel Monica van de hitserie Friends zal in het laatste seizoen van Modern Family te zien zijn. Hoe exciting is dat!



Via Instagram deelde de knappe actrice twee foto’s waarop ze te zien is in een bubbelbad met de Modern Family-sterren Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett in de serie) en Eric Stonestreet (Cameron Tucker in de serie).

David Beckham

Ook oud-voetballer David Beckham zit gezellig met het drietal in het bubbelbad. Op zijn Instagram heeft hij ook een foto gepost waarin blijkt dat ze in de serie zullen verschijnen. Op de foto houden ze namelijk ondeugend een script vast en als hashtag gebruikt hij Modern Family. Duidelijk dus! Welke rollen de twee in de langlopende serie gaan vertolken is nog onduidelijk. Wat wel al duidelijk is, ia dat fans laaiend enthousiast zijn.

Bron: Glamour.