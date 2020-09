Het einde van de Instagram husband: deze fotografietip is het influencer-geheim

Je wil ook wel eens een semi-spontane van jezelf op de gram, maar zodra je je geliefde jouw telefoon in de handen drukt wordt dat beantwoordt met gezucht, gesteun en rollende ogen. Na wat aandringen zit je in het beste geval met een reeks foto’s die aan elkaar hangen van bewegend beeld, dichte ogen, verbaasde voorbijgangers en een trits onderkinnen.

Je zou bijna denken dat je teerbeminde het erom doet zodat je hem nooit meer vermoeit met de vraag om een fotootje te maken. Daarentegen zijn er ook met ijzeren hand getrainde Instagram husbands. Ze kennen precies de goede hoeken, zien dat er een buikige Duitser in beeld is, fotograferen altijd met het licht mee en coachen ondertussen ook nog (‘iets meer naar links, kin beetje omlaag, ja zó, houd dat vast’).

Plichtsgetrouwe mannen

Fijn, zo’n man die met je meedenkt, maar er zijn ook meer dan genoeg partners die helemaal geen zin hebben in zo’n shoot waarin je verleidelijk een sliert spaghetti opslurpt. Hij wil gewoon aan z’n pasta beginnen voor het koud is. Daarnaast hebben we toch ook wel een beetje te doen met de plichtsgetrouwe mannen die op aanwijzingen van hun (aspirant) influencer-vriendin worden ingezet als fotograaf. Want eerlijk: zelden leidt het tot dat Mario Testino-shot wat je in gedachte had toen je op een Amsterdamse gracht poseerde (en dat is dan zijn schuld).

Afstandsbediening

Goed, lang verhaal kort: het kan een stúk eenvoudiger. Want hoe kwamen influencers thuis toch aan al die mooie plaatjes bij gebrek aan fotograaf? Het geheim is een afstandsbediening die werkt op basis van bluetooth. De afstandsbediening is zo klein dat niemand hoeft te zien dat je hem in je handpalm hebt verstopt. Je plaatst je telefoon tegen een stabiele achtergrond, zet 10 passen naar achteren en klikt er net zo lang op los totdat er een volwaardige kiekje tussenzit. Geen gezucht, geen eye-rolls.

Zara is fan

Grappig genoeg maken niet alleen influencers gretig gebruik van deze gadget. Veel webshops vroegen ten tijde van de lockdown modellen om thuis zélf een foto te schieten van een outfit. Zara-model Mica Arganaraz deed niet eens haar best de afstandsbediening te verstoppen en gebruikte het ding als prop voor haar foto’s:

Heeft jouw Instagram husband wel een vrije dag verdiend? Voor nog geen vijf euro heb je zelf zo’n gadget (en nooit meer ruzie over mislukte foto’s).

Bron: Glamour UK | Beeld: iStock