Interieurterreur: op deze accounts vind je de gruwelijkste huizen van Nederland

Je verbazen over de wansmaak van een ander is toch wel een van de leukste hobby’s om te hebben. Dat weten doorgewinterde Funda-speurders allang. Funda herinnert ons iedere dag aan dat goede smaak niet te koop is en dat blijkbaar toch niet heel Nederland in de ban is van stalen deuren en visgraatvloeren.

Je kunt op een verloren zondagmiddag Funda doorkammen om je te verkneukelen over de wonderlijke smaak van sommige huizenverkopers. Je kunt het jezelf ook makkelijker maken en bijvoorbeeld het Instagramaccount Interieurterreur volgen. Van doodgewone rijtjeshuizen met Bridgerton-achtige allure tot voordeuren met Romeinse zuilen en kamers met alleen maar teddyberen: eclectisch vat het zo ongeveer wel samen.

Een greep uit onze favorieten:

Prima pandjes

Nog een favoriet Instagramaccount dat alle Funda-parels er voor ons tussenuit vist is Prima Pandjes. Je gelooft bijna niet dat deze huize bestaan maar het is dus echt en bovenal te koop. Vergeet voor je eigen plezier vooral ook niet de bijbhehorende captions te lezen.

Meer geïnteresseerd in architectuur dan interieurs? Neem dan vooral een kijkje op Ugly Belgian Houses. Weet je weer meteen waarom je nooit naar België wil verhuizen (grapje, lieve zuiderburen).

Bron: Interieurterreur, Prima Pandjes. | Beeld: Funda