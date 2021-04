Oma’s aan de top! Deze granfluencers zien er superhip uit

Veel kleur (héél veel), sneakers en een kek lippenstiftje. Dat je op leeftijd zeker niet achter de geraniums hoeft te zitten, bewijzen deze opa’s en oma’s maar weer eens. De zogeheten granfluencers nemen Instagram helemaal over. En wij snappen waarom. Go granny!

Lees ook: De ‘oma-onderbroek’ van Bridget Jones is weer helemaal hip

Nog even een korte uitleg. Granfluencer is dus eigenlijk een samentrekking van granny of grandmother (oma) en influencer. Die laatste licht ik anno 2021 niet meer toe. Tijd voor de opa’s en oma’s. Ennuh: leeftijd is maar een getal.

Baddie Winkle

Met stip op numero 1: Helen Ruth Elam aka Baddie Winkle. Maar liefst 3,5 miljoen volgers kijken maar wat graag naar de stijlperikelen van deze hippe granny. Eén ding is zeker: deze vrouw op leeftijd denkt niet in zwart-wit. Tweede ding, moet ook nog even benoemd worden: laat zich door niemand tegenhouden. En dat is maar goed ook. Baddie, you rock!

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helen / Miss Baddie 💐🧁🎟🏆🎭 (@baddiewinkle)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helen / Miss Baddie 💐🧁🎟🏆🎭 (@baddiewinkle)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helen / Miss Baddie 💐🧁🎟🏆🎭 (@baddiewinkle)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helen / Miss Baddie 💐🧁🎟🏆🎭 (@baddiewinkle)

By Gramps

Fotograaf Janik (Jaadie) maakt de leukste foto’s van zijn opa voor het kledingmerk dat ze (waarschijnlijk) samen hebben opgericht. Voor jawel: hippe grandpa’s. En, even eerlijk: als dit geen baas is, dan weet ik het ook niet meer.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jannik (@jaadiee)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jannik (@jaadiee)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jannik (@jaadiee)

Sarah Jane

Wie zeker niet mag ontbreken in het rijtje met granfluencers, is de 64-jarige Sarah Jane Adams. Weliswaar is ze met bijna 2 miljoen volgers ietsje minder bekend dan Baddie, maar zeker een inspiratiebron.

(Tekst gaat verder onder de foto’s)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah Jane Adams🥀SJ🥀Saramai (@saramaijewels)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sarah Jane Adams🥀SJ🥀Saramai (@saramaijewels)

Dinner and dance

Nee, dit is geen titel van de zoveelste romantische comedy, maar de Insta-naam van de 64-jarige Lance. Voluit: Lance Walsh. Met zijn rauwe underground stijl, verovert hij menig influencer-hart.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lance Walsh (@dinneranddance)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lance Walsh (@dinneranddance)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lance Walsh (@dinneranddance)

Wie is jou favoriet? En wat hebben we vandaag maar mooi wéér geleerd? Age is just a number, ha.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron en beeld: Instagram