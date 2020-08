Te schattig! Piepjonge André Hazes junior en Tim Douwsma

Kijk hier houden we van! Zanger Tim Douwsma heeft spontaan een kiekje uit de oude doos (2011) gepost op zijn Instagram. Samen met collega’s en vrienden André Hazes jr. , Monique Smit en Kees Tol lacht hij naar de camera. Wat een jonkies hè.

Jong en knap

‘Toen we nog jong en ‘ Knap’ waren!’, schrijft Douwsma bij zijn Instagram-post met een piepjonge André Hazes junior. En hij geeft een dikke knipoog aan Monique Smit. ‘9 years ago! Ps! Mo je bent niks veranderd. Sorry!!’ André Hazes jr. is haast onherkenbaar met zijn bolle wangen en lange bruine glanzende lokken. En dan te bedenken dat hij hier nog maar 17 jaar oud was. Wat een schatje!

80’er jaren

Volgers genieten met volle teugen van de foto van de piepjonge bn’ers. ‘Ge-wel-dig, dit lijkt wel uit de 80’er jaren’, ‘Kees is ook aardig opgedroogd’ en ‘Geweldig wat een jonge koppies’. Gekscherend zegt een andere mannelijke volger: ‘Gelukkig worden mannen knapper naarmate ze ouder worden.’ En dat geloven wij, al kijkende naar de piepjonge André Hazes junior.

Jeugdliefde

Hoe gaat het nu eigenlijk met Tim, Monique, André Hazes jr. en Kees? Tim Douwsma (32) woont samen met jeugdliefde Elske. Het stel kreeg vorig jaar zoontje Dez. De 31-jarige Monique Smit is gelukkig met vriend Martijn, samen kregen ze zoon Noah (4). Vorig jaar werden ze opnieuw papa en mama van Luca Liam.

De altijd vrolijke 38-jarige Kees Tol (Je weet wel, De Mol) heeft zijn grote liefde nog niet gevonden. En Andre Hazes junior. Tja.. die is na zijn Bridget-avontuur weer herenigd met Monique en zoon André. Eind goed, al goed.

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress