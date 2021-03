Zien! Deze kekke blazer is een regelrechte hit op Instagram

Is ie roze? Nee! Maar wel helemaal hot en happening op Instagram. De fluorescerende groene blazer van het Italiaanse merk The Attico heeft menig (influencer)hart gestolen. Yay or nay?

Ok, het is even wennen deze knalgroene blazer (en als ik zeg knal, bedoel ik ook knal). Maar dan heb je wel wat kleurrijks. Kermit, here we come!

Roze, geel en oranje

Als we de trends moeten geloven, ziet de lente ziet er kleurrijk uit. Behalve neongroen zijn roze (van lichtroze tot magenta), oranje, geel (zo’n regenjas-kleur), zilvergrijs en turquoise dé trendkleuren. Voor met welke kleuren ga jij je garderobe opfleuren?

Bron: Instagram | Beeld: Getty