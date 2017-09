De herfst is begonnen en dat betekent: urenlang bingewatchen op de bank. Deze ingrediënten mogen zeker niet ontbreken tijdens een avondje schaamteloos bankhangen.

VIVA samen met vtwonen

1. De perfecte bank

Het begint allemaal met de juiste bank. Even een investering, maar je hebt er elke dag plezier van en als je voor een opvallend exemplaar gaat is het meteen de eye-catcher van je woonkamer. Echte bankhangers kiezen voor een grote hoekbank of zacht model waar je heerlijk in wegzakt.

2. Knuffelbare kussens en plaids

Maak je bank compleet met een flinke lading kussens en plaids met een hoog knuffelgehalte. Fleece, fake fur of een schapenvachtje zijn niet alleen materialen waar je heerlijk in wegkruipt, ze geven je zithoek ook een extra warme uitstraling. Een paar nieuwe kussens kost niet veel (zeker niet in de sale) en ze geven je woonkamer meteen een andere uitstraling.

3. Lichtjes in de duisternis

Het wordt weer vroeg donker buiten en dat betekent: tijd om kaarsen aan te steken. Wissel hoge en lage stompkaarsen af in verschillende kleuren en zet ze bij elkaar op een grote schaal. Waxinelichtjes worden nog sfeervoller als ze in een mooi houdertje zitten.

4. Goed gezelschap

Een avondje alleen op de bank is heerlijk na een drukke werkdag, maar een marathon Friends of Disney-klassiekers is extra leuk met een groep vriendinnen. Of op koude dagen met je lief onder een warm dekentje.

5. Snack-attack

Calorieën tellen is verboden tijdens het bingewatchen. Sterker nog, een flinke voorraad chocola, popcorn of ijs binnen handbereik mag niet ontbreken. Kan prima op de salontafel, maar er zijn ook handige bijzettafeltjes die je direct over je bank schuift en ook nog eens als laptoptafel kunnen dienen. Een uitkomst tijdens het series streamen en je snackvoorraad staat nóg dichterbij.

Meteen inslaan

Kan jouw huis nog wel wat comfy items gebruiken? Goed nieuws: de website van het grootste en meest veelzijdige woonmerk van Nederland – vtwonen.nl – is een unieke one stop shop voor woonproducten, inspiratie en praktische informatie. Tot en met 11 oktober shop je hier heel veel woonkameritems met 20% korting. Wees er snel bij, want op = op!