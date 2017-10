Shake it baby: tijd voor een cocktailparty

Zin in een gezellige vriendinnenavond? Organiseer een cocktailparty. Met deze handige tips en tools maak je thuis je eigen cocktails in een handomdraai. Cheers!

Een geslaagd cocktailfeestje begint met de juiste tools én een goede voorbereiding. Verstuur zo’n twee weken van tevoren een leuke uitnodiging, selecteer drie of vier cocktails – neem niet te veel hooi op je vork door er meteen twaalf op het menu te zetten – en sla genoeg ijs en ingrediënten in.

Wat zeker niet mag ontbreken: handige tools om je cocktails te shaken. Wij tippen er een aantal die nu verkrijgbaar zijn met 20% korting.

1. Shake it off

Onmisbaar voor elke cocktailliefhebber: een shaker om cocktails te koelen, mengen en verdunnen. Met deze cocktailshaker van Vacucin geniet je in een handomdraai van een verse Mojito of een frisse Cosmopolitan.

2. Stampen maar

Met een cocktailstamper vermaal je de verschillende ingrediënten voor een optimale smaak. Vooral handig wanneer Mojito’s op je lijstje staan, want met deze stamper pers je gemakkelijk de sap uit je limoen of citroen en plet je de muntblaadjes voor extra smaak.

3. Zoals een pro

Met deze Layering Tool maak je zeker indruk. Hiermee maak je ook als amateur een perfecte lagencocktail. Het speciale ontwerp zorgt ervoor dat de vloeistof wordt vertraagd tijdens het inschenken en er mooie lagen ontstaan. Complimenten gegarandeerd!

4. Slicer

De garnering is de finishing touch. Het maakt je cocktail niet alleen een plaatje om te zien, maar geeft vaak ook dat laatste beetje smaak. Gebruik fris fruit om de zoetigheid van likeur te balanceren. Met de Slice & Catch van Tomorrow’s Kitchen snijdt je groente en fruit gemakkelijk in stukjes.

5. Glazen

Gebruik de juiste glazen om je cocktails mooi te presenteren. Je wilt geen Cosmopolitan in een whiskyglas serveren. Tip: zorg voor twee keer zo veel glazen als gasten, dan zit je sowieso goed en is het niet erg als er toch een cocktail mislukt.

