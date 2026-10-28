Je eerste designertas kopen? Met deze 4 tips bespaar je jezelf een hoop geld

Ik ben zelf groot liefhebber van designermerken, maar dat betekent niet dat ik er graag de hoofdprijs voor betaal. Sterker nog, juist bij dit soort aankopen vind ik het leuk om uit te zoeken waar ik het voordeligst uit ben en wat de beste aankopen zijn. Want het kan nogal wat schelen waar je een tas koopt, en ook welk model je kiest.

1. Doe research

Dit klinkt logisch, maar ik zou hier echt even de tijd voor nemen. Verdiep je in het merk dat je wilt kopen en kijk vooral ook goed naar de verschillende modellen. Wat vind je nu mooi, en wat denk je over vijf jaar nog steeds graag te dragen?

Het hangt er natuurlijk ook vanaf met welke intentie je een tas koopt. Wil je er vooral zelf jarenlang plezier van hebben, dan zou ik kiezen wat je het allermooist vindt. Zie je de aankoop ook als een investering, dan is het verstandig om te kijken hoe waardevast een merk en specifiek model is. Daar zitten namelijk enorme verschillen tussen. Sommige tassen behouden een groot deel van hun waarde en bepaalde modellen worden op de tweedehandsmarkt zelfs duurder verkocht. Andere verliezen juist snel hun waarde. Kijk daarom ook eens op online platforms wat vergelijkbare tassen tweedehands kosten. Dat geeft je een beter beeld van wat je eventueel nog terug kunt krijgen.

2. Zet er bewust geld voor opzij

Ik heb hier zelf een trucje voor dat verrassend goed werkt, en waarbij ik helemaal niet merk dat ik geld aan het sparen ben: bij de supermarkt spaar ik online koopzegels. Bij iedere aankoop wordt het bedrag afgerond en dat extra geld gaat automatisch naar mijn zegelpotje. Voor iedere 50 euro aan gespaarde zegels krijg ik twee euro extra. Ik merk nauwelijks dat ik dat geld uitgeef, maar ondertussen loopt het bedrag aardig op. En dat kan ik vervolgens bij de supermarkt laten uitbetalen. Dat geld is bij mij dus gereserveerd voor een designertas.

Bij veel banken kun je trouwens ook instellen dat je betalingen automatisch worden afgerond en het verschil op een spaarrekening terechtkomt. Daar krijg je doorgaans een stuk minder rendement op, maar het werkt net zo makkelijk.

3. Geef niet meer geld uit dan nodig is

Klinkt een beetje tegenstrijdig, maar zelfs met designertassen is het goed om research te doen naar waar je ze koopt. Mijn vriendinnen en ik maken er altijd een uitje van, want wij slagen eigenlijk altijd bij Designer Outlet Roermond. Sowieso is dit echt een onwijze tip: het is ingericht als een soort dorpje, en ze hebben echt álle mooie merken die je maar kan bedenken. Sportmerken als Nike, Adidas en New Balance, maar ook Polo Ralph Lauren en BOSS, maar dus óók designermerken als Gucci, Dolce & Gabbana, Prada en Burberry.

En ja, dat scheelt echt enorm in de prijs. Ik ben bijvoorbeeld echt groot liefhebber van Gucci, en als je bijvoorbeeld hun iconische GG Marmont wilt, zou ik die absoluut hier scoren, want dat scheelt je zomaar eens een euro of duizend. Serieus waar.

4. Bewaar alles

En dan bedoel ik ook echt alles. De dustbag, de doos, de bon en zelfs de originele winkeltas. Ik bewaar dat zelf allemaal, want mocht ik ooit besluiten een tas te verkopen, dan heb ik in ieder geval alles nog. Zeker de aankoopbon is belangrijk, omdat je daarmee kunt aantonen waar de tas vandaan komt. Ook de originele verpakking kan een tas aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.

Bewaar je tas zelf trouwens ook goed. Ik stop de mijne altijd netjes terug in de dustbag als ik 'm niet gebruik. Zou toch zonde zijn als je zoveel geld uitgeeft en je tas vervolgens beschadigt doordat hij ergens onder in een kast ligt.

Extra shoppingtips

Oh ja, nog even over Designer Outlet Roermond: neem sowieso een extra potje mee om daar uit te geven, want kleine kans dat je niet andere dingen ziet die je wilt kopen. Ik ga er zo één à twee keer per jaar heen (ik woon namelijk niet in de buurt, maar er gaat gelukkig een rechtstreekse trein naar Roermond vanaf mij en vanaf daar is het tien minuutjes lopen of twee haltes met de bus) en sla dan ook goed in wat betreft lingerie (zoals van Calvin Klein), sportkleding (zoals van Nike en nieuwe New Balance-schoenen), make-up (ze hebben daar een waanzinnige beautywinkel met merken als Too Faced en La Mer – ja, die laatste is daar dus óók veel goedkoper) en heb er zelfs een Le Creuset-pan gescoord voor veel minder.

Momenteel staat op mijn wishlist de trui van Polo Ralph Lauren met hun bekende teddybeer, dus ik ga binnenkort weer. Die ga ik voor de oorspronkelijke prijs namelijk nooit in huis halen, maar de prijzen daar zijn een stuk aantrekkelijker. En natuurlijk wil ik uiteindelijk ook een mooi item van Burberry. Een iconische trenchcoat bijvoorbeeld, maar ik vind een sjaal of een tas ook waanzinnig. Sowieso moet je die winkel echt absoluut bezoeken als je er bent: hij is gi-gan-tisch en zó mooi.

Tip: ze hebben ook een locatie in Roosendaal, genaamd Designer Outlet Roosendaal (verrassend) ; daar ben ik zelf nog niet geweest, maar hoor ik ook goede verhalen over.