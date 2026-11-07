Je wilt van alles, maar krijgt niets gedaan? Misschien herken je dit gevoel van functional freeze

Of ik een stuk wilde schrijven over functional freeze, vroeg mijn hoofdredacteur. Ik zei ja voordat ik ook maar precies wist wat het was. Grappig genoeg leerde een rondje sociale media me dat wat ik al jaren ‘standje overleven’ noem, door het internet wordt omschreven als – je voelt het al aankomen – functional freeze.

Heel letterlijk vertaald is het een ‘functionele bevriezing’, wat lekker tegenstrijdig klinkt, want als je bevroren zou zijn, kun je toch precies niks meer? En toch herkennen veel mensen zich in dit gevoel. Signalen die online vaak genoemd worden, zijn: leven op de automatische piloot, mist in je hoofd, chronische vermoeidheid en je niet verbonden voelen met je omgeving. Ook jezelf eigenlijk nog meer ‘numben’ met scrollen en bingewatchen komt veel voorbij.

De ene freeze is de andere niet

Je hebt vast weleens gehoord over de verschillende stress- en dreigingsreacties: fight, flight, freeze en, meer recent veel omschreven, fawn. Vaak wordt het voorbeeld gegeven van de beer. Hoe reageer jij als je een beer tegenkomt: vluchten, vechten, bevriezen of doe je een dansje voor het beest? Kleine sidenote: fawnen lijkt op extreem pleasen om gedoe of dreiging te voorkomen.

Maar even terug naar het vriespunt. Functional freeze is niet hetzelfde als die hiervoor omschreven bevriezingsreactie. Bij functional freeze lukt het je vaak nog om de belangrijkste dingen te blijven doen. Je functioneert, maar dat betekent niet dat alles vanzelf gaat.

In mijn geval zou dit betekenen dat ik mezelf blijf verzorgen (a.k.a. persoonlijke hygiëne), mijn deadlines haal, boodschappen doe, voor mijn kind zorg en misschien ook nog wel gezellig een koffietje drink met een vriendin. Maar als ik dan ’s avonds, als mijn kind slaapt, op de bank plof of alleen thuis ben wanneer ze bij haar vader is, vallen mijn functies als het ware uit. En dan beland ik in een langdurige Netflix-binge, doomscroll op Insta of een soort zombiemodus waarin ik mezelf steeds probeer aan te zwengelen, maar dat niet voor elkaar krijg en me met de minuut schuldiger voel over mijn eigen falen. Ook heb ik periodes gehad waarin dat gevoel van vastzitten de boel zo overnam dat ik steeds meer ballen liet vallen. Als ik dan na de school drop-off weer thuiskwam, zat ik binnen no time in een of andere serie en stopte ik pas met kijken als ik weer naar het schoolplein moest om mijn kleine op te halen. Mijn freeze werd dus eigenlijk steeds minder ‘functioneel’.

Een dikke vette kanttekening bij dit verhaal: functional freeze is geen erkende psychologische diagnose. Online wordt regelmatig een link gelegd met de eerder omschreven freeze-reactie, maar wetenschappelijk is niet vastgesteld dat het om hetzelfde gaat. Je zo voelen kan ook komen door bijvoorbeeld stress, slaaptekort of mentale uitputting. Langdurige overbelasting kan ervoor zorgen dat je voortdurend het gevoel hebt dat je ‘aan’ moet staan, zelfs wanneer er even niets van je wordt gevraagd. En als je hoofd maar blijft doordraaien, kan het steeds lastiger worden om overzicht te houden en ergens aan te beginnen.

Wat weten we wel?

Dat stress behoorlijk met je hoofd aan de haal kan gaan, is geen nieuws. Je vergeet waarvoor je ook alweer naar de keuken liep, leest drie keer dezelfde mail of kunt ineens niet meer bedenken waar je moet beginnen. Een grote analyse van onderzoeken uit 2016, gepubliceerd in Neuroscience & Biobehavioral Reviews, liet zien dat acute stress onder andere invloed kan hebben op je werkgeheugen en je vermogen om soepel tussen verschillende taken te schakelen. Precies die functies die je nodig hebt om een beetje overzicht te houden wanneer er van alles tegelijk op je afkomt.

Tijd om te ontdooien

Officiële diagnose of niet, gevoelsmatig vastzitten in een functional freeze is een ellendige staat van zijn. Wat ik op die momenten het meest nodig heb? Uit mijn hoofd en in mijn lijf komen. Dit zijn een paar dingen die je kunt proberen…

Zorg voor wat houvast

Voelen je dagen als één grote brij? Dan kan wat meer structuur fijn zijn. Probeer ongeveer op dezelfde tijden op te staan, regelmatig te eten en je bedtijd een beetje te bewaken.

Doe dat loopje nou gewoon

Even stretchen als je wakker wordt of die mental wellness walk doen, kan helpen. De Wereldgezondheidsorganisatie wijst erop dat lichaamsbeweging kan bijdragen aan een betere mentale gezondheid en het verminderen van angst- en depressieve klachten. Het hoeft dus niet meteen een hele sportsessie te zijn. Mag wel natuurlijk.

Haal jezelf terug naar het nu

Ik zag deze tip ooit eens voorbijkomen bij Elizabeth Gilbert en heb ‘m daarna altijd onthouden. Als je merkt dat je helemaal in je hoofd zit, kun je de 5-4-3-2-1-oefening proberen. Benoem vijf dingen die je ziet, vier die je voelt, drie die je hoort, twee die je ruikt en één die je proeft. Zo richt je je aandacht op je directe omgeving.

Zoek mensen op bij wie je niets hoeft

Als ik me afgestompt voel, staat contact maken met mijn loved ones nou niet bepaald hoog op mijn lijstje. En toch kan dat veel voor je doen. Een kop koffie drinken, slap ouwehoeren of een rondje door het park kan al verschil maken.

Begin klein

Voor mij de belangrijkste manier om weer meer het gevoel van grip te krijgen: wat ik moet doen zo klein mogelijk maken. Open dat document eens, beantwoord die ene mail of ruim één hoekje van de kamer op. En als het vandaag niet lukt, probeer dan een beetje mild voor jezelf te blijven. Van jezelf afzeiken is volgens mij nog nooit iemand beter geworden. Onderzoek naar zelfcompassie-interventies laat ook zien dat zelfcompassie stress kan verminderen.

Blijf je langdurig uitgeput, voel je je emotioneel afgesloten of hebben je klachten veel invloed op je dagelijks leven? Bespreek het dan met je huisarts. Er kunnen verschillende oorzaken achter zitten.