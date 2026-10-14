Karen (41) was dakloos, runt drie jaar later The Spice Girl: ‘Ik begon met 300 euro’

Karen maakt spannende smaken zoals je ze nog nooit hebt geproefd: van haar Furikake Chili Oil en Caviar Mustard tot Rendang Sambal. Met die laatste is ze - jawel - winnaar van de Best Sambal 2026 Award. Terwijl het water ons in de mond loopt, belt VIVA haar.

The Spice Girl

"Op bijna alle homevideo's van vroeger eet ik", vertelt Karen. "Ik houd er altijd al van. Vanaf mijn achtste kook ik al voor mijn familie; het liefst met knoflook en veel kruiden. Pas toen ik uit huis ging, leerde ik pittig eten. Van huis uit kreeg ik dat namelijk niet mee."

Tot haar dertigste blijft die pit vooral in haar eigen keuken. Ze werkt al die tijd in de sales. "Eigenlijk vond ik het niet meer zo leuk. Ik wilde gewoon koken, dus ging ik stage lopen bij een chef tot ik sous-chef werd van een fine dining restaurant." Maar in 2020 gaat het door een samenloop van omstandigheden mis: ze wordt dakloos. "Ik had geen geld, kleding of werk. Het was zwaar. Ik dacht nooit meer iets van mijn leven te kunnen maken."

Gewild potje

Wat ze nog wél heeft, is haar passie voor eten. Ze begint daarom een cateringbedrijf. "Ik organiseerde buffetten. Dat liep goed, vooral in de coronatijd: iedereen wilde thuis of op de zaak een feest geven." Na drie jaar heeft ze eindelijk een eigen plek in Rotterdam.

Haar klanten zijn enthousiast. "Ze vroegen vaak om Aziatische smaken, dus maakte ik een eigen, authentieke chiliolie of sambal. Het potje liet ik op het event staan. Soms kreeg ik een paar weken later een telefoontje van het bedrijf. Ze vroegen mij wat erin zat en wilden het graag kopen. Ik begon er steeds meer te maken, want blijkbaar was er een markt voor."

Chiliolie-brouwerij in schuur

"Mijn schuur werd een chiliolie-brouwerij", grapt Karen. "Iemand maakte een mooi logo voor me en toen ging ik op de Rotterdamse oogstmarkt staan - en dat terwijl ik maar driehonderd euro had." Al snel vliegen haar smaakmakers de kraam uit. "Ik ben een ADHD'er, dus dan is er ook geen stoppen meer aan. Ik wilde niet rusten totdat iedereen The Spice Girl kende.

Bijna een jaar lang stond ik - in de regen - op de markt en verdiende ik slechts tweehonderd euro. Ik maakte dagen van achttien uur: mijn andere baan moest ik er naast doen. Anders kwam ik niet rond. Daarnaast postte ik elke dag een video. Dat was een belofte aan mezelf. Pas na acht maanden begon dat te lopen."

Dan valt het op bij bekend Nederland: Miljuschka Witzenhausen en Monica Geuze delen er enthousiast over. Sowieso is crispy chili oil op dat moment razendpopulair. "Social media is echt the key. Als ik dat niet deed, stond ik nu nog steeds op de markt."

Volledig voor gaan

Want fast forward naar nu: haar marktkraam heeft ze al even omgeruild voor een webwinkel. En haar cateringsjob? Die is verleden tijd. "Vanaf het oprichten in mijn schuur tot aan een eigen productiekeuken openen zit slechts één jaar. Het ging snel. Hoe dat kan? Omdat ik focus op kwaliteit en hoogwaardige producten gebruik, denk ik. Een sambal staat gerust vier uur te pruttelen. Niemand is zo gek om dat te doen." Dat zal wel haar Rotterdamse niet lullen maar poetsen-mentaliteit zijn.

"Alle smaken worden ontwikkeld in mijn Rotterdamse productiekeuken", zegt Karen. "Het is een kwestie van beginnen. Eerst doe ik onderzoek naar de ingrediënten en dan maak en proef ik het. Ik schrijf ik het op, test het en maak het opnieuw. Ik voeg iets toe of haal iets weg. Net zolang tot er een perfecte balans is tussen de spice level, kruiden en zuur-zout-zoetverhouding."

Eén ding staat voor haar vast: "Het moet een smaakreis zijn. Soms duurt het maanden voor iets af is en moet het twintig keer opnieuw. Zo was ik een halfjaar lang bezig met mijn nieuwe kruidenmix. Dat proef je terug: de balans is perfect."

Van markt naar grote onderneming

Inmiddels krijgt ze duizenden bestellingen per maand. "Ik heb nu een vast team van drie mensen. Sinds afgelopen zomer hebben we de productie moeten uitbesteden aan ambachtelijke productiepartners, want het was te veel voor ons."

Die enorme groei ging heus niet vanzelf. Integendeel. "Niks gaat in één keer goed: leveranciers komen hun afspraken niet na, personeel komt niet opdagen en vulmachines ontploffen. You name it. Het is elke dag een gevecht, maar ik zet een knop om en ga door.

Waar ik vroeger alles perse zelf wilde doen, kan ik nu de controle uit handen geven aan mijn team. Ik hoef er dan niet eens meer naar om te kijken. Maar dit kostte mij lang, hoor. Ook leerde ik om eerder rust te nemen. In de eerste jaren heb ik mezelf fysiek behoorlijk beschadigd door té hard te werken."

Niet te stoppen

"Waar ik niet te stoppen in ben? Mijn bedrijf. Ik zal er alles aan doen om de kwaliteit te behouden en ervoor te zorgen dat mijn klanten tevreden zijn", vertelt Karen. "Ik zou het heel leuk vinden als we over de grens ook meer bekendheid krijgen. We leveren al aan België en Duitsland, maar ik wil ook verder Europa in - als de logistiek dat toelaat. En ik wil uiteindelijk een compleet aanbod op mijn website hebben: met mooie messen, snijplanken en azijnen. Een allround keukenwebshop, dus."

Onlangs heeft ze haar eigen huis kunnen kopen. Karen: "Het is nooit te laat. Je kunt altijd opnieuw beginnen."