Kijktip: Youth is de serie over vijftig worden die je ook wilt zien als je nog lang geen vijftig bent

Alex (gespeeld door Horgan zelf) is in de vijftig, gescheiden en werkt in het boekenvak. Haar zoon Ruari is net het huis uit om te studeren, haar ouders worden oud en hebben steeds meer zorg nodig en aan haar ex heeft ze weinig. Haar kaak schiet uit de kom en haar piepjonge arts meldt opgewekt dat dat er op haar leeftijd nou eenmaal bij hoort.

Nu er eindelijk wat ruimte is, wil ze weer daten. Snel graag, want ze geeft zichzelf nog een jaar of tien als seksueel wezen. Wat ze daarvoor nodig heeft, heet in de serie 'new dick energy'.

Kandidaten zijn er. Patrick (Rupert Friend) is de charmante net-niet-vriend met wie ze al tijden een situationship heeft waar ze beter mee kan stoppen. Michael (Tim McInnerny) is ouder, aardiger en een stuk minder ingewikkeld. Dat wil overigens niet zeggen dat ze er geil van wordt. Daar is Alex erg open over.

Die zoon, en die schrijver

Net als het ergens op begint te lijken met dat datingleven, staat Ruari weer op de stoep. Hij verdwijnt onder zijn dekbed en komt er niet meer onderuit. Alex' ongeduld met haar vermoeiend in zichzelf gekeerde zoon is hilarisch.

Maar het hardst moest ik lachen om alles wat met haar werk te maken heeft. Vooral om Malcolm (Douglas Hodge), een onuitstaanbare lul van een schrijver die ze heeft laten lopen. Vervolgens schrijft hij een draak van een romantasyboek dat een TikTok-hit wordt. En daar baalt ze dus toch van. Helaas.

Niks gladgestreken

Overgang, lijven die niet meer meewerken, seks die halverwege de daad een onderhandeling wordt: Horgan poetst niets weg. Critici zijn lovend en The Guardian vindt haar zelfs beter dan ooit.

Horgan ziet Youth zelf als het derde deel van een losse trilogie. In Pulling ging het over chaotische dertigers, in Catastrophe over een stel dat na een onbedoelde zwangerschap maar gewoon begint. Tel daar Bad Sisters bij op en je hebt een van de betere tv-makers van dit moment.

Nog meer van dit

Youth doet denken aan Girls en Fleabag, en dichter bij huis aan Bodem van Eva Crutzen. Denk je nu: ja ja, die ken ik al? Probeer dan Better Things, Younger of Divorce. Oh, en leuk om te weten: onlangs heeft Lena Dunham bekendgemaakt dat Girls terugkomt met een limited miniserie over hoe het nu met onze favoriete meiden als bijna-veertigers gaat.

En dan Breeders. Zwaar, zwáár onderschat. Heb je Disney+? Zet die in elk geval op je lijst. Wil je gewoon lol met vijftigers zonder dat het ergens pijn doet, dan zit je goed bij The Four Seasons op Netflix.

Maar eerst Breeders dus. Ik blijf het zeggen.