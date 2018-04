Kiki #5: ‘Ik sla mijn armen om mijn knieën en staar uit het raam. Ik vind hem zo waanzinnig leuk’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Keihard wordt er op mijn deur gebonkt. ‘Keuken!’ schreeuwt Anna. ‘Nu!’ Tegen het aanrecht geleund staat Kees met zijn armen over elkaar. Anna’s gezicht is rood aangelopen. ‘Zo kan het niet langer! Het is hier een teringzooi.’ Ze opent de koelkast en haalt er mijn pakje paté uit. ‘Ik weet niet van wie dit is, maar het is helemaal beschimmeld. Dat gooi je dan toch weg? Straks zit de hele koelkast onder de zwammen.’ Achter haar rug zie ik Kees een wenkbrauwen optrekken, en ik moet op mijn lip bijten om niet in lachen uit te barsten. Anna praat onverstoorbaar door: ‘De afspraak is dat iedereen zijn naam zet op zijn eigen spullen én alleen zijn eigen spullen opeet. Van de week kocht ik kaas en daar heb ik geen hap van gehad.’ ‘Misschien had je het wel in de supermarkt laten liggen,’ zegt Kees. ‘Doe niet zo irritant! Jij maakt ’s nachts altijd tosti’s, en als jouw kaas op is, pak je gewoon die van mij. En ruimde je daarna nu maar je rotzooi op, maar dat kan ik dan weer doen. Kijk verdomme even achterom voordat je de keuken uitloopt. En Kiek, ik ben niet geïnteresseerd in jouw lingerie. Dus hang je ondergoed voortaan niet meer in de badkamer te drogen.’ ‘Het maakt mij niet uit, hoor,’ zegt Kees met een lief lachje. ‘Maar mij wel. We wonen hier me z’n drieën en we moeten rekening met elkaar houden. Ik ga een schoonmaakschema maken en wie zich daar niet aan houdt, moet 25 euro in de pot doen. Daar kunnen we dan uiteindelijk een schoonmaakster van betalen.’ ‘Ik wil die nu al,’ zegt Kees. ‘Dan betaal je die maar lekker zelf, ik heb er het geld niet voor.’ Ze stampt de keuken uit. ‘Die is kwaad,’ zeg ik. Hij haalt zijn schouders op. ‘Ze zal wel ruzie met haar vriendje hebben, want anders is ze hier nooit. Biertje?’ Hij geeft me een blikje en ik ga op de keukentafel zitten. We kletsen over werk, over de plantjes die hij heeft gezaaid, over een-persoons-opwarm-maaltijden. ‘We kunnen wel een keer samen koken,’ stel ik voor. ‘Lijk me hartstikke leuk.’ Hij pakt zijn telefoon. ‘Shit, ik moet weg. Het komt nog wel, Kiek.’ En weg is hij. Ik sla mijn armen om mijn knieën en staar uit het raam. Ik vind hem zo waanzinnig leuk. Kiek en Kees, dat klinkt toch als een match made in heaven? Op dat moment komt Anna de keuken weer in. ‘Gadverdamme, zit je met je sokken op tafel.’ Ik ga er zo snel vanaf dat ik bijna omval.

Zaterdag

Ik zet bloemen neer, stofzuig, stileer de kussens op mijn bank en het fruit in een schaal. Floor komt eten en ik ben best een beetje zenuwachtig. Ze zegt dat ze flexitariër is-ik hoop maar dat dat betekent dat ze af en toe ook biefstuk eet. Bijna een half uur te laat belt ze aan. ‘Ik heb een waanzinnige kater,’ verklaart ze. ‘Heb jij nog paracetamol?’