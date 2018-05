Kiki #10: ‘Als ik merk dat iedereen me goedkeurend aankijkt, durf ik me echt te laten horen’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zondag

Dit is wat ik me had voorgesteld bij wonen in Amsterdam: met een groep vrienden picknicken in het park, zonnetje op je bol, Martini in je hand. Ik praat met Willem, de vriend van Anouk, die de zachtste bruine ogen heeft die ik ooit heb gezien. Als ik vraag hoe hij Anouk heeft leren kennen, grijnst hij en begint een ingewikkeld verhaal over Happen maar dat ze elkaar uiteindelijk bij een feestje tegenkwamen. ‘Ze is perfect voor mij.’ Maar hij is wel een beetje blind want volgens mij zit ze met Stijn te flirten. Die pingelt wat op zijn gitaar. Op een gegeven moment zet hij Thinking Out Loud in, een liedje dat ik zo ongeveer tweeduizend keer onder de douche heb gezongen, met een fles conditioner als microfoon. Eerst zing ik vrij zachtjes, maar als ik merk dat iedereen me goedkeurend aankijkt, durf ik me echt te laten horen. Wanneer het liedje is afgelopen, roept Floor vol bewondering: ‘Echt waanzinnig! Zing nog eens wat, please!’ en dan beginnen ze allemaal te roepen.

‘Ken de die na Chef’special?’ vraagt Stijn en hij begint te zingen: ‘I know you’re gone.’ Ik val in, en voorbijgangers blijven stilstaan om naar ons te luisteren. Wanneer het liedje is afgelopen, applaudisseren ze zelfs. Ik voel me zo geweldig, dat ik niet kan ophouden met smilen. ‘We moeten dit vaker gaan doen, ’zegt Stijn. ‘Ik speel wel eens samen met twee andere jongens. Heb je zin om dan eens te komen zingen?’

‘Tuurlijk!’ zeg ik terwijl mijn hart een driedubbele salto van blijdschap maakt.

Woensdag

Die nacht me Kees liep een beetje raar af. Na de seks lagen we gezellig tegen elkaar aan en ik vertelde dat hij de eerste was sinds Nol en de tweede met wie ik ooit naar bed was geweest. Toen zei hij: ‘lk weet niet of ik me nu vereerd of bezwaard moet voelen.’ Dat vond ik zo’n rare opmerking. Ik zei dat het niet uitmaakte en grapte: ‘Iemand moet het doen.’ Vrij snel daarna zei hij dat hij in zijn eigen bed ging liggen. ‘Ik kan nooit slapen bij een ander.’ Sindsdien heb ik hem niet meer gesproken. In de hoop hem tegen te komen, scharrel ik vaak in de keuken rond. Ik heb zelfs nieuwe plantjes voor op het balkon gekocht. Ik dacht: hij is gek van plantjes dus dan klopt hij vast bij me aan om over die fuchsia’s te praten. Niet dus. Maar ik weet vrij zeker dat hij vanavond niet moet werken en daarom heb ik een nieuwe strategie bedacht: spaghetti. Ik maak lekker veel en als hij de keuken inloopt, vraag ik gewoon of hij mee-eet. Tegen zevenen is de saus klaar, tegen half acht draai ik het gas uit en ga ik aan tafel zitten wachten. En dan belt Floor aan. Ze komt de trap op gerend en ziet er behoorlijk verwilderd uit. ‘Wat ik nou heb meegemaakt!’ Ze krijgt verschrikkelijk de slappe lach en dat klink zo aanstekelijk dat ik meelach. Tot ze vertelt dat ze Stijn en Anouk in bed heeft betrapt. Wat lullig voor Willem!

