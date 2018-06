Kiki #12: ‘Toen hij zachtjes in mijn tepels kneep, voelde ik me vochtig worden’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

De fossielen op mijn werk zijn compleet van slag. Ze lopen driftig heen en weer en vloeken, bellen en appen. Gelukkig heb ik er niets mee te maken want de letters op mijn computerscherm dansen voor mijn ogen. Ik heb nauwelijks geslapen dankzij een magische nacht met Kees. Het was heel warm op het balkon en we schommelden samen in de hangmat, dij aan dij. Hij rook zoetig en vaag naar vers zweet en daarvan ging mijn hart al sneller kloppen. Ik vertelde hem dat ik auditie had gedaan voor Stijns band. ‘Dus je wordt een ster.’ Hij legde zijn hand in mijn nek en streelde me zachtjes.

‘Ja, ik word wéreldberoemd.’ Het kwam er nogal rasperig uit omdat mijn keel plotseling gortdroog aanvoelde. ‘Eerst maar eens kijken of ze me echt willen hebben. Jasper -die de boel leidt- is nogal kritisch.’ Inmiddels kneedde hij sensueel mijn bovenbeen.

‘In de badkamer klink je heel goed.’ Hij boog zijn gezicht naar me toe. ‘Ik hou van je stem.’ En toen was er geen houden meer aan. We zoenden elkaar; zijn tong draaide om de mijne heen en oh, wat was dat heerlijk. Toen hij zachtjes in mijn tepels kneep, voelde ik me vochtig worden. Mijn hand gleed in zijn sportbroekje en ik pakte zijn keiharde pik vast. ‘Wat doe je me aan,’ kreunde hij toen ik hem zachtjes aftrok. Ondertussen streelde hij mijn vagina, maar net niet op de goede plek. Ik overwoog om zijn vingers bij te sturen toen hij een piepgeluid maakte en sidderde. Klaargekomen, op mijn hemdje. ‘Sorry,’ hijgde hij. ’Het was te lekker.’ Even was ik bang dat hij me liet zitten met mijn brandende hartstocht en ik het karwei solo moest afmaken, maar hij zei: ‘En wat vind jij dan lekker?’ Hij probeerde van alles uit en vroeg steeds hoe ik het vond. Eerst voelde ik me een soort laboratoriumrat, maar op een gegeven moment gaf ik me over en…

‘Hallo! Aarde aan Kiki? Gaat het wel? Je lijkt er niet helemaal bij te zijn.’ Manager Dennis gooit een map op mijn bureau. ‘Ik wil dat je dit voor het einde van de middag afhandelt.’ Ik open de map maar mijn gedachten dwalen al snel weer af. Na de seks hebben Kees gepraat en geknuffeld, en tegen een uur of drie zei hij dat hij naar bed ging. Alleen. En of ik wist dat hij niet op zoek is naar een relatie. Maar stel dat we vaker seks hebben, en van alles samen doen, dan heb je toch wat met elkaar?

Woensdag

Floor kan echt niet koken. Uit beleefdheid neem ik wat hapjes van haar curry terwijl ze over de ruzie met Ferdy vertelt. Ik vind hem echt doodeng: afgelopen weekend heeft hij haar staan opwachten voor haar huis. ‘Volgende keer moet je de politie bellen,’ zeg ik. ‘Ferdy komt niet meer. Ik heb het geld teruggegeven wat ik van hem had geleend en hem heel duidelijk gemaakt dat we niets meer met elkaar hebben.’ Ik vraag me echt of ze daarmee van die Ferdy af is.

Heb jij Kiki’s vorige column(s) gemist? Lees ze hier allemaal terug