Kiki #14: ‘Ik was zo opgewonden dat hij nog maar een tikje tegen mijn clitoris hoefde te geven en ik kwam klaar’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zaterdag

Ik doe een weekendje dorp. Gisteren heb ik bij mijn ouders geslapen, nu sta ik met een biertje in Mia’s tuin. Bijna iedereen ken ik omdat ik met ze op school heb gezeten, of via via. Even verderop staat Nol, mijn ex, tussen een groepje jongens. Ik loop naar hem toe. ‘Hé Kiki.’ Hij zoent me op mijn wang. ‘Ik wist niet dat jij ook zou komen.’

‘Natuurlijk kom ik naar de verjaardag van mijn bestie. Hoe gaat het me je?’

Onmiddellijk begint hij te vertellen over Brecht, zijn nieuwe vriendin. Dat ze binnenkort drie weken naar Griekenland gaan, ze in het najaar willen gaan samenwonen en ze een hond overwegen. ‘Een labradoodle? Leuk hoor.’ Ik moet mijn best doen om vrolijk te kijken, want ik weet best dat na die hond de baby volgt. En het is niet zo dat ik zelf met hem naar Samos wil of een Rambo uitlaten, maar het voelt raar dat hij zo snel na mij de liefde van zijn leven heeft gevonden. Jarenlang heb ik namelijk gedacht dat ik dat was. ‘Mijn werk is geweldig interessant,’ zeg ik. ‘Ik leer er zóveel. En ik heb fantastische collega’s: allemaal van mijn leeftijd dus dat is natuurlijk een groot feest. En verder zing ik in een band. We zijn nu aan het repeteren, maar straks gaan we ook optreden. Ik app je de flyer wel. En de liefde? Kees is knettergek op me, maar ik hou de boel een beetje af. Ik ben er nog niet aan toe om me te binden.’ Dan zeg ik dat ik moet plassen, want ik ben niet zo goed in liegen. Of liever: de dingen mooier maken dan ze zijn.

Terwijl ik op de wc zit, check ik mijn mobiel. Geen reactie van Kees op een appje dat ik gisteren stuurde. Hij heeft ’m wel gelezen. Ik begrijp gewoon niet wat hij van me wil. Toen ik zo moest huilen na die rampzalige repetitie hield hij me heel lang in zijn armen. Zo lief! Hij zei dat ik me volgende keer niet zo door Jasper moest laten afbekken. ‘Je hebt een waanzinnig mooie stem! Dan zeg je toch dat je bij een andere band gaat zingen? Hij kijkt wel uit!’ Daarna zoende hij me. Eerst heel teder, zo’n beetje om te troosten, maar daarna ging hij dicht tegen me aan liggen, en ik voelde dat hij een enorme paal had. Die bevrijdde ik snel uit zijn broek, maar toen zei hij: ‘Rustig aan. We hebben alle tijd.’ Hij gaf me vederlichte kusjes in mijn nek terwijl hij mijn slipje uittrok. Met zijn vingers tekende hij cirkeltjes over mijn buik. Steeds lager, maar zodra ik dacht: ja, ja, ja! haalde hij zijn hand weg. Op een gegeven moment was ik zo opgewonden dat hij nog maar een tikje tegen mijn clitoris hoefde te geven en ik kwam klaar. Daarop draaide hij me om, hij deed een condoom om en drong diep in me. Het was… Een harde bons op de wc-deur. ‘Kun je er nu afkomen? Ik knap bijna.’ Snel trek ik mijn slip omhoog.

