Kiki #16: ‘Hij veegt zijn sperma weg en komt op zijn knieën voor me zitten’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Ik haat Jasper. Dit liedje hebben we nu al vier keer gespeeld en hij blijft maar zeiken en zeuren. De enige die alles perfect doet is hijzelf – of hij God is of zo. Wanneer de repetitie is afgelopen ben ik er zo klaar mee dat ik snel mijn spullen pak. ‘Ik fiets wel met je mee,’ zegt Finn, de drummer. Even later rijden we naast elkaar over het industrieterrein. ‘Je moet je niet zoveel aantrekken van Jasper,’ zegt hij. ‘Je bent een waanzinnig talent. Over een poosje wil je niet eens meer met ons spelen, want dan vind je ons stelletje amateurs.’ Dat vind ik zo’n absurd idee dat ik er keihard om moet lachen. Nieuwsgierig kijk ik hem aan. Hij is zo’n jongen die niet erg opvalt; blond haar, baardje, saai shirt en gruwelijke slippers. Maar aardig is hij wel en we blijven voor mijn deur nog een hele tijd staan kletsen. Hij wil het liefst van drummen zijn werk maken, maar op het conservatorium werd hij niet aangenomen. ‘Ik hoop dat het volgend jaar lukt, en tot die tijd werk ik bij een callcenter.’ Even overweeg ik om te vragen of hij nog wat wil drinken, maar het loopt al tegen elven. We nemen afscheid en ik loop de trap op. Tot mijn verbazing staat Kees in de keuken met een biertje tegen de keukentafel geleund. Ik pak een blikje cola uit de koelkast en ga op de keukentafel zitten – zo dicht tegen hem aan dat ik zijn geur ruik: houtig, zoet en met een tikje zweet. Onze handen raken elkaar bijna aan.

‘Moet jij vanavond niet werken?’ vraag ik

‘Blijkbaar niet. Ik zat op het balkon en hoorde je kletsen. Wie was dat?’

‘Met Finn, de drummer.’

‘Dus zo’n jongen die klappen geeft, vind je wel opwindend.’

In eerste instantie wil ik roepen dat dit een be-la-che-lijke opmerking is, maar dan besef ik dat hij jaloers is. Nonchalant zeg ik: ‘Hangt er een beetje vanaf wie ze uitdeelt.’

Hij gaat voor me staan en zegt: ’Zal ik jou eens stevig aanpakken?’ En dan is er geen houden meer aan. We zoenen, en hij masseert mijn borsten terwijl ik in zijn stevige billen knijp. Zijn heupen duwen ritmisch tegen me aan en ik voel dat hij een gigantische paal heeft. Dat ding moet bevrijd worden! Ik rits zijn broek los en voel aan zijn pik: er zit al wat voorpretvocht op. ‘Je maakt me gek,’ hijgt hij. Langzaam trekt hij mijn slip uit terwijl hij me aan blijft kijken. ‘Wil je me? Zeg dat je me wilt.’

Zonder zijn blik los te laten antwoord ik: ‘Ik wil je nu.’ En dan komt hij in me en het is heerlijk heerlijk heerlijk. Maar net als ik denk: jaaaa, nog even, vertrekt zijn gezicht en maakt hij een piepgeluid. Klaargekomen. Ik wil net: ‘En ik dan?’ zeggen, als hij een stuk keukenpapier afscheurt, zijn sperma wegveegt, en op zijn knieën voor me komt zitten. Hij spreidt mijn dijen en begint met te likken tot ik sterren voor mijn ogen zie.