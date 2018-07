Kiki #18: ‘Voor zo’n mager mannetje had Finn een verrassend dikke pik’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Na de repetitie vraagt Jasper of hij nog even met me kan praten. Als ik ergens geen zin in heb is het dat wel, want hij wil vast de foutjes doornemen die ik tijdens het optreden maakte. Wanneer iedereen weg is, geeft hij me een biertje en zegt: ‘Proost. Ik vond ons eerste optreden echt een waanzinnig succes. Maar… elke band heeft zijn eigen ongeschreven regels. Zo vind ik het niet kunnen dat twee bandleden een relatie met elkaar hebben. Als dat fout afloopt, kunnen we de band ook meteen opdoeken.’ Wanneer ik mijn wenkbrauwen optrek, zegt hij: ‘Ik heb Finn en jou afgelopen weekend gezien.’ Ik voel dat ik een knalrode kop krijg. Wat zag hij dan precies? Dat we elkaar zoenden toen we tussen het publiek stonden? Of dat we bijna seks hadden achter een verlaten podium? Ik krijg het nog warm als ik eraan denk: voor zo’n mager mannetje had Finn een verrassend dikke pik. Eerst trok ik hem zachtjes af maar toen voerde ik het tempo en de druk op. Zijn pik werd zo hard dat hij wel van staal leek. Het was opwindend om te zien hoe zweet op zijn voorhoofd parelde, zijn mond een tikje openging en zijn adem versnelde. Ondertussen duwde hij mijn jurkje omhoog, en mijn slip opzij. Misschien kwam het door de euforie van het optreden of de paar biertjes die ik had gedronken, maar ik had geen remmingen meer. Geen moment dacht ik aan Kees, ik dacht eigenlijk nergens meer aan, behalve aan zijn heerlijke piem. Ik had al gezien dat ik kon leunen op kisten vol apparatuur zodat hij me vanachter kon nemen en helemaal vullen. Maar toen hoorde ik iemand hoesten. Dat bracht me terug in de realiteit. Ineens besefte ik hoe we erbij stonden: ik met mijn jurkje omhoog, Finn met zijn spijkerbroek op zijn knieën. Zou Jasper dat gezien hebben? Wat moet hij wel niet van me denken? ‘Ik begrijp het,’ zeg ik, hakkelend van schaamte. Ik probeer mezelf te kalmeren me de gedachte dat hij ons waarschijnlijk alleen heeft zien zoenen. Het was vrij donker achter het podium, ik kon zelf amper iets zien. Ik pak mijn tas, ren zo ongeveer de loods uit en roep: ‘Tot woensdag!’

‘Tot woensdag!’ En dan zegt hij iets dat ik niet kan verstaan. Het klinkt als: ‘Geil dier’, maar dat begrijp ik vast verkeerd.

Woensdag

Blijkbaar heeft Jasper ook Finn aangesproken want ik heb niets meer van hem gehoord. Nu wil ik geen relatie – ik ben verliefd op Kees – maar ik vind het apart dat Finn me volkomen negeert. Dat geeft me een goedkoop gevoel. Na de repetitie vertrekt hij als eerste. Keihard fiets ik achter hem aan. ‘Wacht even!’

Even later rijden we zwijgend naast elkaar. Dan beginnen we allebei tegelijk te praten over Jasper. ‘Hij heeft natuurlijk gelijk,’ zegt Finn. ‘Het kan echt niet: een relatie tussen bandleden, maar jammer is het wel.’ Hij kijkt me zo bronstig aan dat mijn hart een slag overslaat.