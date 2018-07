Kiki #20: ‘Hij pakt zijn penis beet en begint zich af te trekken’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Ook al wil Kees absoluut geen relatie, het begint er toch een beetje op te lijken. Afgelopen nacht bleef hij bij me slapen. En dan bedoel ik ook echt slapen. Na de seks ging hij niet terug naar zijn eigen kamer, maar hij sloeg een arm om me heen en viel weg. Die arm heb ik na een poosje voorzichtig van me afgehaald – veel te warm – en toen heb ik een hele tijd naar hem liggen kijken. Zijn lange wimpers rustten op zijn wang, er zat een spuugbelletje bij zijn mond en hij zag er weerloos en jong uit. Toen moest ik hem wel kussen. Hij deed zijn ogen open, zei: ‘Hé Kiki, ’ en trok me weer naar zich toe. Zo lief! Maar wel veel te warm. Net als vandaag. Zodra ik thuiskwam, heb ik alles uitgetrokken op mijn beha en slip na en de ramen en deuren opengezet. Maar het loopt nu tegen elven en ik heb het nog steeds zo heet dat mijn dijen en oksels plakken. Ik kan wel vergeten dat ik vannacht ook maar een oog dichtdoe. De enige plek waar het een beetje uit te houden is, is op het balkon. Misschien moet ik daar gaan slapen.

Ik haal mijn matras van het bed en duw het met veel moeite naar de keuken en dan het balkon op. Met een hammamdoek erop ziet ‘t er zelfs wat Thais resortachtig uit, zo tussen Kees’ plantjes. Vervolgens trek ik alles uit, smeer mezelf in met antimuggenmelk en ga naakt op mijn matras liggen. Ik slaap bijna als ik de voordeur hoor opengaan en Kees de trap komt opstommelen. Even later staat hij op het balkon: ‘Dat ziet er geweldig uit. Vind je het oké als ik erbij kom?’ Hij trekt zijn kleding uit en komt naast me liggen, zijn gezicht naar me toe. Wanneer hij zijn hand naar me uitstrekt, zeg ik: ‘Afblijven! Ik ben bijna hysterisch van de hitte.’

‘Maar je ziet er zo lekker uit.’

‘Dat is dan jouw probleem.’

Hij gaat op zijn rug liggen en zucht diep. ‘Ik heb een stijve.’

Het klinkt zo zielig dat ik het begin te lachen. ‘Anders help je jezelf er toch vanaf? Het maakt mij niet uit.’

Hij pakt zijn penis beet en begint zich af te trekken. Gefascineerd kijk ik naar zijn gesloten ogen, zijn hand die steeds sneller gaat, zijn jachtige ademhaling. Ik vind het heel opwindend en voel me nat worden. ‘Wacht op mij.’ Ik begin mijn clitoris te strelen.

Aan zijn donkere blik zie ik dat hij dat ontzettend geil vindt. ‘Steek je vingers eens in je kut?’ Ik doe dat, beweeg ze langzaam in en uit mijn vagina, wissel het af met cirkeltjes rond mijn clit. Hij begint steeds zwaarder te hijgen en dat windt mij ook enorm op. ‘Nog niet, wacht op mij!’ zeg ik. En even later kom ik klaar, en nog geen tien seconden later stort hij zijn zaad uit op zijn buik.