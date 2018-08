Kiki #21: ‘Het enige waar ik trots op ben, is dat ik pas in huilen uitbarstte toen ik onderweg was naar Floor’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op VIVA.nl/Kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Zondag

Kees heeft een ander. Ik kan het nog steeds niet geloven. Zaterdag kwam zo’n beetje het allermooiste meisje dat ik ooit had gezien de trap op gerend. Onmiddellijk was ik me er bewust van dat ik een saai bloemenjurkje aan had, waarin mijn smulrol zich haarscherp aftekende. ‘Waar is Kees?’ vroeg ze met zo’n hezige corpbalsmeisjesstem. Ik sloeg mijn armen over elkaar en zei dat hij niet thuis was. ‘Als je wilt kan ik een bericht doorgeven.’

‘Maar ik heb hier met hem afgesproken.’

In mijn hoofd ging een alarm loeiend af, maar uiterlijk bleef ik kalm. ‘Dat kan ik me haast niet voorstellen. We gaan straks bij mijn ouders eten.’

Daar leek ze een beetje van te schrikken. ‘Oh. Nou, zeg maar dat ik ben geweest.’

Nog geen tien minuten later kwam Kees de trap op met twee boodschappentassen. In de keuken laadde hij die uit: drie flessen rosé, verse pasta, een potje basilicum, Parmezaanse kaas… ‘Lekker hoor,’ zei ik. ‘Is dat voor mij?’

Een beetje schichtig keek hij me aan. ‘Nee, er komt een vriendin eten.’

‘Bedoel je een meisje dat een beetje leek op Doutzen Kroes? Die is weer naar huis gegaan toen ik zei dat we vanavond naar mijn ouders zouden gaan.’

Eerst viel zijn mond een beetje open van verbazing, en toen schreeuwde hij: ‘Wat heb je gedaan?! Stomme trut! Nu denkt ze dat wij een relatie hebben! En dat hebben wij helemaal niet, Kiki Faber. Ik kan koken voor wie ik wil, en ik kan naar bed met wie ik wil. Wij hebben he-le-maal niks met elkaar.’ Toen pakte hij zijn telefoon om haar te bellen, en ik dacht alleen maar: ik wil dood.

Het enige waar ik achteraf trots op ben, is dat ik pas in huilen uitbarstte toen ik onderweg was naar Floor. Ik logeer nu al een paar dagen bij haar. Ze heeft het niet hardop gezegd, maar ik weet dat ze Kees een lul vindt en daarom praat ik niet al te veel over hem.

Vrijdag

Floor wil per se een keer koken omdat ik het de hele week al heb gedaan. ‘Hoeft niet joh,’ zeg ik snel. Ze kan alleen maar rijst met prut klaarmaken, en dat is net zo vies als het klinkt. Maar ze blijft aandringen, en daarom stel ik voor dat we samen koken. Ik heb gevraagd of ze een ui in kleine stukje wil snijden, maar ze is vooral aan het chatten met zo’n Tinderman. ‘Moet je dit lezen!’ De afgelopen dagen heb ik dat al heel vaak gehoord.

‘Moet je niet eens met hem afspreken?’ vraag ik.

‘Ronald heeft het druk met zijn werk. En hij heeft ook nog een zoontje.’

Drukdrukdruk? denk ik. Wat een onzin! Hij kan wel 24/7 met haar chatten. Maar ik hou er mijn mond maar over. Gezien mijn eigen gebroken hart, ben ik niet echt de aangewezen persoon om te adviseren over liefdeszaken.