Kiki #23: ‘Ik ben er klaar voor: de poes is kaal en ik draag mijn mooiste en rottigst zittende string’

Donderdag

Gisteren heb ik mijn boeltje gepakt en ben ik teruggegaan naar mijn eigen appartement. Ik was het zat Floors logé te zijn (hoeveel Suits, rijst met prut en Young Gun Silver Fox kan een mens aan?) Het hielp natuurlijk ook mee dat Kees en ik al dagen aan het chatten zijn. Het gaat nergens over, maar spannend is het wel. Jammer genoeg heb ik hem nog niet gezien terwijl ik er helemaal klaar voor ben: de poes is kaal en ik draag mijn mooiste en rottigst zittende string.

Zaterdag

Het optreden voor de bruiloft is een ramp. Geen enkele gast hoort er volgens mij ook maar iets van en na afloop wil ik het liefst in janken uitbarsten. Floor hugt me en zegt dat ik me er niets van moet aantrekken. ‘Later zeggen ze tegen trots elkaar: wij waren bij een van de eerste optredens van Kiki Faber. Wedden?’ En Jasper rekent me voor hoeveel we met het optreden hebben verdiend. Toch ben ik behoorlijk depri als het busje me voor mijn appartement afzet. Snel naar bed om deze rotdag te vergeten. Ik kleed me in de keuken uit, stap in de douche en laat het warme water over me heen kletteren. Even later steekt Kees zijn hoofd om de hoek. ‘Vanwege milieuoverwegingen is het veel beter om samen te douchen. Mag ik?’ Ik knik. Hij kleedt zich uit en komt naast me onder de straal staan. ‘Hoe was je optreden?’ Terwijl ik vertel over de rampavond, spuit hij wat shampoo op zijn hand en begint mijn haar zacht te masseren. Daarna pakt hij de douchekop en spoelt mijn haar aandachtig uit. Zijn erectie raakt af en toe mijn buik en dat voelt heel opwindend, ook al moet ik ontzettend lachen wanneer hij als een echte kapper vraagt of ik nog vakantieplannen heb. Dan neemt hij mijn borsten onder handen. Hij streelt ze, masseert ze, en kust mijn tepels. Mijn adem stokt van genot als zijn handen mijn billen en dijen onderzoeken. Hij knijpt er zachtjes in, streelt dan de gevoelige binnenkant en stopt dan een vinger mijn vagina. ‘Lekker nat,’ grijnst hij. Ik antwoord niet want ik weet zeker dat ik er weinig zinnigs uitkrijg. Hij gaat op zijn knieën voor me zitten, spreidt mijn schaamlippen, zoekt met zijn mond mijn klit en zuigt eraan. Het is een vreemd tintelende maar ongelooflijk sexy sensatie. Zeker als hij ondertussen ook nog twee vingers in en uit mijn schede beweegt. Met een hand grijp ik zijn schouders vast, want ik sta te wankelen van genot. Het is zo verrukkelijk dat ik er heel lang van probeer te genieten, maar uitstellen lukt niet me meer. Ik kom klaar. Dan gaat hij weer staan, met ogen die donker zijn van begeerte. Hij leidt mijn hand naar zijn harde pik. ‘Sorry hoor,’ zeg ik, ‘maar daar begin ik niet aan. We hebben toch geen relatie? Ik denk dat je dit even moet opnemen met die blonde vriendin van je.’

Terwijl hij me verbouwereerd aankijkt, stap ik uit de douche, pak een handdoek en loop naar mijn kamer.