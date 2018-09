Kiki #25: ‘Hij stopt een vinger tussen mijn schaamlippen en wrijft zachtjes over mijn clit’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Lees ook: Kiki #24: ‘Misschien stelt de date toch meer voor dan falafel en een rottig gesprek’

Dinsdag

Ik slaap bijna als Kees zachtjes op mijn deur klopt. ‘Ik ben het! Doe eens open.’ Mijn eerste gedachte is: echt niet. Ik moet morgen weer werken, mijn haar zit superstom en ik draag een uitgelubberd t-shirt dat ooit van mijn vader is geweest. Maar wanneer hij zegt dat hij me per se wat moet vertellen, wint mijn nieuwsgierigheid het. ‘Nou, wat wilde je zeggen?’

Hij begint te lachen. ‘Er staat heel groot ‘Vissers doen het beter’ op je borsten.’

‘Ik ga weer slapen.’ Ik wil de deur alweer dichtdoen, maar hij pakt mijn handen en begint me te zoenen. Hij smaakt een beetje naar bier maar vooral naar zichzelf en ik merk dat mijn lichaam onmiddellijk reageert. Helemaal wanneer hij een hand onder het shirt steekt, mijn borsten streelt en cirkeltjes om mijn tepels trekt. ‘Ik moet morgen werken,’ protesteer ik zachtjes.

‘Ik ook.’ Zijn andere hand steekt hij in mijn slip en hij stopt een vinger tussen mijn schaamlippen en wrijft zachtjes over mijn clit. ‘Wat ben je nat.’

Hij is minstens zo opgewonden, merk ik als ik de knopen van zijn broek openmaak. Ik masseer zijn pik stevig. Eerst langzaam, dan snel, en als ik aan zijn ademhaling hoor dat hij erg opgewonden begint te raken, vertraag ik. ‘Wat doe je me aan,’ kreunt hij.

‘Zullen we naar bed gaan?’

‘Nee.’ Hij zet me tegen de muur, tilt mijn rechterbeen op, en duwt zijn penis naar binnen. Hij neukt me, hard en snel. Ik moet mijn armen om zijn nek slaan om niet om vallen, maar het is ongelooflijk geil. Al heel snel maakt hij dat grommende geluid waardoor ik weet dat hij bijna klaarkomt. Daarna legt zijn hoofd op mijn schouder en ik voel zijn zweet in mijn nek. ‘Dat was geweldig,’ zegt hij als hij op adem is gekomen. Hij geeft me een lange zoen.

‘Wat wilde je nou eigenlijk vertellen?’

‘Dat je zo’n lekker ding bent.’

Dan zegt hij dat hij wil douchen en aangezien ik morgen moet werken is het beter als ik vast ga slapen. Alleen. In mijn eigen bed. En daar lig ik me vervolgens heel lang af te vragen waarom hij nog nooit een hele nacht met mij heeft doorgebracht.

Donderdag

Liggend op Floors bed kijk ik toe hoe ze inpakt. Ze maakt compacte rolletjes van haar kleding en legt die als knakworstjes naast elkaar in de koffer. Volgens haar past er zo veel meer in. Mijn gedachten dwalen af naar Kees. Gisteravond hadden we weer fantastische seks en weer bleef hij niet. Wat is dat toch? ‘Heb jij wel eens een vriendje gehad dat nooit bij je bleef slapen?’

‘Eigenlijk alleen als het een one- of two night stand was. Ik vind het juist zo gezellig om samen ‘s ochtend een beetje te rommelen. Serietje kijken in bed of een krantje lezen, koffie en een croissant erbij.’ Nieuwsgierig kijkt ze me aan. ‘Dit gaat toch niet over Kees?’

‘Nee, nee,’ lieg ik. ‘Iemand van mijn werk vertelde dat. Ik vond het een beetje raar.’

Ze knikt. ‘Ja, dat klinkt niet als een leuke relatie.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.