Kiki #26: ‘Ik voel zijn erectie tegen mijn kont aan duwen, maar ik raak er alleen geïrriteerd door’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Wanneer ik een übersaai dossier af heb, open ik snel mijn telefoon om te zien of er iemand wél spannende avonturen beleeft. Mia heeft op Insta allerlei kiekjes van een beige puppy gezet en krijgt daarvoor een triljoen likes. Floor post foto’s van Barcelona. Zo stoer dat ze daar in haar eentje op vakantie is! Dat zou ik nooit durven.

Wat zou het leuk zijn om daar met Kees naartoe te gaan, hand in hand door het oude stadscentrum te lopen, op het strand cocktails te drinken, en lepeltjelepeltje in een romantische hotelkamer te slapen. Of zou hij dan ook een andere kamer willen? Gisteravond, na weergaloze seks, vroeg ik hem waarom we nooit samen sliepen. Toen antwoordde hij dat hij dat nooit deed: ‘Ik doe dan geen oog dicht.’ Dat klonk logisch, maar later – toen ik in mijn uppermans in bed lag- besefte ik dat hij er op die manier ook nooit aan went. Ik moet dat op een of andere manier zien te veranderen.

Donderdag

‘Ik wil wat nieuwe songs gaan repeteren,’ zegt Jasper. Hij geeft iedereen een velletje bladmuziek en gaat dan achter de synthesizer zitten om de eerste song voor te spelen. Na een halve minuut weet ik al dat ik niets met dit nummer heb – het is vlak en er zit weinig emotie in. Wanneer ik dat zeg, draait Jasper met zijn ogen: ‘Jij hebt geen idee hoe een evenwichtige setlist in elkaar zit.’

Stijn antwoordt dat wij daar toch echt wel iets over te zeggen hebben. ‘Een paar weken geleden heb ik je nog een stick gegeven met daarop dingen die ik te gek vind, en daar doe je ook helemaal niks mee. Dit is niet jouw band, dit is onze band!’ Er ontstaat een verhitte discussie en op een gegeven moment staat iedereen tegen elkaar te schreeuwen. Dat houdt pas op als Finn een paar keiharde roffels geeft op zijn drumstel en roept: ‘Laten we het hier volgende repetitie nog een keer over hebben.’

Gelukkig is iedereen het daarmee eens, want ik heb inmiddels een knallende koppijn en wil dolgraag naar huis. Op de fiets bedenk ik hoe jammer het zou zijn als de band uit elkaar valt. We raken steeds beter op elkaar ingespeeld, hebben al een paar optredens staan, maar vooral: vind ik weer een clubje dat mij graag als zangeres wil?

Thuis neem ik een paracetamolletje en zet ik water op voor een kop thee. Op dat moment komt Kees de keuken inlopen. ‘Hé lekker ding!’ Hij gaat achter me staan, pakt met beide handen mijn borsten vast, en zoent me in mijn nek. Ik voel zijn erectie tegen mijn kont aan duwen, maar ik raak er alleen geïrriteerd door. ‘Nu niet.’ Ik duw hem zachtjes weg.

‘Spartel je een beetje tegen? Dat vind ik best geil.’

Hij knijpt in mijn kont en probeert dan mijn broek naar beneden te trekken. ‘En nu kappen!’ schreeuw ik terwijl ik een beuk geef met mijn elleboog.