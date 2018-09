Kiki #27: ‘Het voelt heel vertrouwd en tegelijkertijd ook heerlijk opwindend’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Vrijdag

‘Trut!’ vloekte Kees terwijl hij over zijn ribbenkast wreef. ‘Ben je wel goed bij je hoofd?’

‘Dat vraag ik me nu juist van jou af! Jij ziet me geloof ik alleen als kut. Je kunt toch op z’n minst even vragen hoe het met me gaat in plaats van me meteen bij mijn tieten te grijpen.’

‘Het was een geintje. Jeetje, je maakt je echt druk om niks.’ En toen liep hij de keuken uit. Ik was zo kwaad dat ik stond te trillen op mijn benen. Ik zette thee, pakte een reep chocola met zeezout en karamel uit mijn geheime stash (anders eet Kees alles op) en ging op mijn bed zitten. En toen moest ik ineens ontzettend huilen. Ik voelde me zó eenzaam.

Zaterdag

Mia en ik zijn op een festival dat gehouden wordt vlakbij het dorp waar ik vandaan kom. Het stikt er van de bekenden. Als iemand vraagt hoe het gaat, lieg ik meestal dat het fantastisch-goed-geweldig met me gaat, in plaats van te zeggen dat ik een vaag vriendje en een nikserig baantje heb, en zing in een bandje dat elk moment uit elkaar kan klappen. Op een gegeven moment zit ik in mijn eentje onder een boom naar de mensen te kijken. Na een poosje loopt Nol, mijn ex, voorbij. Hij begroet me verrast en komt naast me zitten. ‘Heb je je vriendin niet meegenomen?’ vraag ik.

Hij neemt een slok bier. ‘Het is uit. Na drie weken Griekenland beseften we dat we geen geweldige match waren. Ik werd echt gek van die meid. Elk avond schreef ze nauwkeurig op wie wat had betaald en dan moest dat onmiddellijk verrekend. Ze lustte geen Grieks eten – eigenlijk wilde ze alleen maar glutenvrije salades – en een strandbedje huren vond ze te duur waardoor we steeds op kiezels moesten liggen. Ik heb er nog steeds blauwe plekken van.’ Hij doet zijn shirt omhoog. Ineens besef ik dat ik alle moedervlekjes op zijn rug ken en ik moet me beheersen om hem niet aan te raken.

‘Is er wat?’

Ik schud mijn hoofd. ‘Met mij gaat het ook niet zo top in de liefde.’

‘Mia zei dat je een relatie hebt met je buurman?’

‘Zo kun je het niet noemen, in elk geval niet als het aan hem ligt.’

Hij knijpt zijn ogen samen. ‘Hij is toch wel lief voor je?’

‘Kom je hem anders voor mij in elkaar beuken?’ lach ik.

Dat vindt hij niet grappig. ‘Jij hebt recht op iemand die helemaal voor je gaat, Kiki. Je moet jezelf niet tekort doen.’

Ineens herinner ik me weer onze eerste vakantie samen: we gingen naar Texel, waar we een week lang de tent bijna niet uitkwamen. We waren elkaars eersten en seks was ons nieuwste speeltje waar we geen genoeg van konden krijgen. Ik zucht. ‘Weet je nog camping Kogerstrand?’

‘Van Texel hebben we toen weinig gezien. Logisch ook.’ En hij buigt zich naar me toe en zoent me. Het voelt heel vertrouwd en tegelijkertijd ook heerlijk opwindend.