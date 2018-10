Kiki #29: ‘Ik durf niet te laten merken hoe geschokt ik ben door zijn verhaal’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Dinsdag

Een Thaise vrouw geeft ons een vettige menukaart aan. ‘Dit is het best bewaarde geheim van de stad,’ zegt Kees. ‘De Tom kha kai is hier waanzinnig.’

Die bestel ik dus en ook een curry die belooft niet al te heet te zijn. Tijdens het eten kletsen we over van alles en nog wat, behalve over wat ik echt wil weten: wat we nu eigenlijk met elkaar hebben. Na het derde glas wijn heb ik genoeg moed verzameld en zeg ik: ‘Vind jij ook dat wij een beetje raar met elkaar omgaan?’ Onzeker kijkt hij me aan en dus verduidelijk ik mezelf: ‘Dat we seks hebben, en leuke gesprekken, maar als ik echt dichtbij kom, ben je weg. En dat begint al met dat je nooit met mij wil slapen.’

‘Ik ben gewoon niet zo goed in relaties.’

‘Dan word je dat maar,’ zeg ik een tikje geërgerd.

‘Ik heb denk ik niet zo’n goed voorbeeld gehad. Heb je dat boek van Kluun gelezen? Dat zou het verhaal van mijn vader kunnen zijn, alleen bleef hij nooit lang aan een vrouw plakken. Toen mijn moeder was overleden, had hij eerst wat met Annelies. Die vond zo’n jongetje als ik maar lastig want ze wilde feesten en niet thuis zitten met een kleuter.’

‘Hoe oud was je dan dat je moeder overleed?’

‘Drie. Ze is maar 32 geworden, had baarmoederhalskanker.’ Als hij mijn geschokte blik ziet, zegt hij: ‘Zo erg is het niet, hoor. Ik kan me haar eigenlijk niet eens herinneren. Toen ze wist dat ze doodging heeft ze een paar filmpjes gemaakt waarin ze zegt dat ze van me houdt en dat ze daarboven op me gaat letten. Die heb ik wel duizend keer gezien, en ik denk dat ze heel lief was, maar meer weet ik niet van haar. Ik mis haar dus niet echt. Na Annelies kwam Wendy – dat was een schatje, maar die vond mijn vader weer niet zo leuk, en toen kwam Kim. Of was Tessa eerst?’

‘Dat meen je niet.’

‘Niet iedereen groeit op in een huisjeboompjebeestjegezin in een Vinex-wijk. En mijn vader heeft echt wel zijn best gedaan – op zijn manier. Maar hij was niet zo handig met kinderen, hij moest natuurlijk werken en zijn vriendinnen koos hij eerder uit op hun uiterlijk dan dat ze zo geschikt waren als stiefmoeder.’

‘En hoe ben je nu met hem?’

‘Prima. We zien elkaar met kerst, op zijn verjaardag en we bellen soms.’ Ik durf niet te laten merken hoe geschokt ik ben door zijn verhaal. Een moeder die doodging, een stoet van vrouwen die zomaar uit zijn leven verdween, een vader die bepaald niet geïnteresseerd is… Ik begrijp nu wel dat hij geen vertrouwen heeft in relaties. Ik denk dat ik heel geduldig met hem moet zijn, en het dan wel goedkomt met hem, en met ons. Liefde kan toch alle wonden helen?

Die nacht is de seks totaal anders. Niet gericht op een orgasme, maar op elkaar. Ik probeer niet teleurgesteld te zijn als hij tegen een uur of drie naar zijn eigen kamer glipt.