Kiki #30: ‘Het is zo lekker. Zo ontzettend lekker’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Normaal geinen de jongens een beetje met elkaar voor een repetitie, maar nu hangen ze stilletjes op de bank met een biertje. ‘Volgende keer graag op tijd zijn,’ zegt Jasper zodra hij me ziet. Ik ga op de leuning van de bank zitten en kijk hem afwachtend aan. Hij haalt diep adem en zegt: ‘Ik zie een band als een schip. Dat komt gewoon de haven niet uit als er zes kapiteins aan het roer staan. Eén iemand met de beslissingen nemen, en aangezien ik deze band heb opgericht vind ik dat ik diegene ben.’

‘Prima maat,’ zegt Stijn, ‘maar je bent geen dictator of zo. Als wij allemaal aangeven dat we een nummer ruk vinden, moet je daar wat mee doen.’

Ik zeg: ‘We kunnen er toch over stemmen of zo.’

Stijn vervolgt: ‘En als een ander – ik bijvoorbeeld – een song aandraagt, moet je dat ook serieus nemen.’

‘Het wordt nu wel erg democratisch,’ zegt Jasper ironisch. ‘Komen we zo nog wel aan spelen toe?’

‘Wat ben je toch een zak,’ zegt Stijn en hij geeft Jasper een boks. Die geeft een boks terug, en net als ik denk dat het vechten wordt, beginnen ze te lachen en geven ze elkaar een hug. Blijkbaar is de kwestie nu opgelost. Lekker simpel. Als ik een dingetje heb met een vriendin, kan een gesprek daarover zomaar uren duren.

Na de repetitie blijven de jongens nog wat drinken, maar ik wil naar huis omdat Kees een vrije avond heeft. Ik fiets heel hard: zo’n zin heb ik in hem. Het is al een paar dagen geleden dat ik hem voor het laatst heb gezien, gevoeld en geproefd. Ik wil zijn stevige handen op mijn heupen voelen, zijn grote pik in me, en zijn gezicht zien als hij klaarkomt: of hij een goddelijke ervaring heeft. Wanneer ik thuis ben, ren ik de trap op. In zijn kamer tref ik hem aan, hij is op de bank in slaap gevallen voor de tv. Ik doe mijn kleding uit, ga op mijn knieën over hem heen zitten en kus hem zacht. ‘Hé prinses. Dat is nog eens een leuke verassing.’ Hij wil nog meer zeggen, maar ik leg mijn vinger op zijn mond. Ik zoen hem in zijn nek, lik zijn oor en hoor zijn ademhaling versnellen. Steeds laat ik mijn hand heel even op zijn gulp rusten. Hij wil mijn borsten strelen, maar ik zeg dat hij niet aan me mag komen – anders ga ik weg. Dan knoop ik zijn gulp open en pak zijn stijve pik. Ik lik de schacht, kietel met mijn tong het toompje, neem hem dan diep in mijn mond en zuig ‘m een beetje vacuüm. Ik pijp hem: eerst een paar keer snel, dan heel langzaam. Dan laat ik mezelf op hem zakken en begin hem te berijden terwijl ik mijn clitoris bespeel. Het is zo lekker. Zo ontzettend lekker. ‘Ik kom,’ hijgt hij. Op dat moment kom ik zelf ook klaar.

