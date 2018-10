Kiki #33: ‘Waarom heb ik met Kees eigenlijk meteen zonder condoom gevreeën?’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Een avondje alleen kan zo lekker zijn. Ik zit onder een dekentje op de bank, met binnen handbereik een schaaltje melkchocolade pepernoten en een pot thee, en ik netflix Élite, een Spaanse serie over krankzinnig rijke Spaanse scholieren. Wanneer er wordt aangebeld blijf ik dan ook rustig zitten – het is vast iemand die me een nieuw energiecontract wil aansmeren. Maar diegene belt nog tig keer aan – het lijkt verdorie wel een liedje. Geërgerd doe ik de deur open en dan komt Floor de trap opgerend. Normaal maakt ze altijd een fashionstatement, maar nu draagt ze een saaie grijze trui op en afgeragde trainingsbroek. Ze laat zich op de bank vallen en neemt een handje pepernoten. ‘Wil je er thee bij?’ vraag ik.

‘Liever een wijntje.’ Ze heeft het nodig ook, want ze tikt nerveus met haar voet op de grond. Gelukkig staat er nog een halflege fles in de koelkast.

Als ik weer naast haar zit, zegt ze; ‘Ik ben vanochtend naar de huisarts geweest en ze heeft een prik in mijn bil gegeven omdat ik gonorroe heb. Het deed pijn, joh. Het was echt zo’n lange naald.’ Met haar vingers wijst ze twintig centimeter aan. ‘En nu mag ik een week geen seks hebben en over een half jaar moet ik terugkomen voor een hiv-test.’

‘Waaaaaat! Hoe kom je daar nu weer aan?’

Floor draait aan een haarpluk. ‘Weet je nog dat ik in Barcelona was? Toen ben ik met een jongen mee naar huis gegaan, en ik denk dat hij besmet was. Maar misschien heb ik het ook wel eerder opgelopen want ik heb echt niet altijd een condoom gebruikt. Doe jij dat dan wel met Kees?’

‘Nee. Dat lijkt me ook niet nodig. Ik ben in mijn leven maar met drie mannen naar bed geweest: Nol, een scharrel en Kees.’

‘En Kees is ook maar met twee meisjes naar bed geweest?’ Ze kijkt me zo doordringend aan dat ik er een beetje bang van wordt.

‘Dan had hij toch wel wat gemerkt?’

‘Hoeft niet. Volgens mijn huisarts hebben mannen vaak geen last van chlamydia, maar vrouwen worden er wel onvruchtbaar van.’ Ze legt haar hand op mijn knie. ‘Niet dat ik je ongerust wil maken, hoor, maar als jullie dan toch honderd procent voor elkaar gaan, kun je net zo goed zo’n test doen om zeker te weten dat je allebei niets hebt.’ Ze zakt onderuit op de bank. ‘Ik ben zo bang dat ik hiv heb.’

‘Natuurlijk niet.’ Ik probeer geruststellend te klinken, maar ik voel me zelf nogal raar. Waarom heb ik met Kees eigenlijk meteen zonder condoom gevreeën? We hebben het zelfs nooit over anticonceptie gehad. Ik denk dat hij er gewoon vanuit ging dat ik aan de pil was. Stel dat hij het met twintig meisjes heeft gedaan, en die weer met twintig mannen en die weer met twintig vrouwen en misschien ook wel mannen, dan kom je op… Ik ben ineens een beetje misselijk.

