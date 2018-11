Kiki #35: ‘Ik wil hem wegduwen, maar krijg er de kans niet voor’

Kiki Faber (25) – inderdaad het nichtje van de welbekende Floor Faber – is pas verhuisd naar de grote stad Amsterdam, waar ze met haar grote mond, impulsiviteit en chaotische gedrag genoeg dingen meemaakt. Op viva.nl/kiki deelt ze elke week haar belevenissen.

Donderdag

Over de uitslag van de soa-test kan ik einde middag bellen. Ik heb geen zin dat collega’s dit gesprek horen, en daarom bel ik de huisarts in het fietsenhok, rillend van de kou. Ik verwacht wel dat het oké is, want Kees had ook niks, maar je weet het nooit. Het duurt even voordat de assistente mijn gegevens heeft gevonden maar dan zegt ze: ‘Ja hoor, alles is prima. Er is geen soa aangetroffen.’ Jippie! Ik stuur meteen Kees een appje. ‘Dat gaan we vieren,’ appt hij terug, met emoji’s van een perzik en een aubergine.

Zaterdag

Elke keer weer moet ik vlak voor een optreden bijna overgeven van de stress. En zeker nu Kees in de zaal staat omdat ik zo graag wil dat hij trots op me is. Bibberend stap ik het podium op. Door het felle licht kan ik de toeschouwers niet zien, maar ik stel me voor dat zo’n tweehonderd koppen me hyperkritisch aankijken. Niet aan denken, me alleen concentreren op de muziek. Jasper zet de eerste noten in van een swingend uptemponummer. Het publiek reageert eerst wat koeltjes, maar daarna gaan ze los. Ze zingen en klappen me en fluiten oorverdovend als een song is afgelopen. Hun enthousiasme zorgt ervoor dat ik beter zing dan ooit. Na de toegift zweven de band en ik zo ongeveer naar het hok waar we ons hebben omgekleed. We delen high fives uit en geven commentaar op het optreden en het publiek. Na een poosje gaan de jongens naar de bar. Ik sta op het punt mijn onstage jurk uit te trekken als ik Nol, mijn ex, zie staan met een wat verlegen blik in zin ogen. We kussen elkaar gedag en hij zegt: ‘Ik dacht; ik kom eens kijken. Ik wist niet dat jij, eh jullie, zo goed waren. Ik heb er echt van genoten.’

‘Dank je. Wil je me even uit mijn jurk helpen?’ Hij maakt de rits op mijn rug los en ik stap uit mijn jurk. Eronder draag ik niet meer dan een knalroze beha en een slip maar voor Nol geneer ik me nergens voor. Hij heeft alles toch al duizend keer gezien. Aan een provisorisch tafeltje haal ik mijn make-up af. Terwijl Nol aandachtig mijn handelingen volgt, zegt hij: ‘Ik heb de afgelopen weken veel aan je gedacht. Waarom ging het toch mis tussen ons? Eigenlijk hadden we het perfect.’ Ik onderdruk een zucht want als ik ergens geen zin in heb is het om onze relatie te bespreken. Het is al meer dan een jaar klaar, over, uit en bovendien ben ik nu met Kees. Hij streelt mijn arm en zegt: ‘Raar dat we elkaar niet meer hebben gesproken nadat je bleef slapen.’ En dan buigt hij zich voorover en kust me op mijn mond. Ik wil hem wegduwen, maar krijg er de kans niet voor. Plotseling torent Kees boven ons uit, ik zie een arm suizen en een vuist terechtkomen op Nols kaak. Het klinkt of er iets breekt.

