Kiki #37: ‘Hij kuste me, dwingend, alsof hij me wilde laten voelen dat ik van hem en hem alleen was’

Dinsdag

‘Jij bent met Nol naar bed geweest,’ zei Kees beschuldigend. ‘Ik heb het hem zelf horen zeggen.’

Ontkennen had dus geen zin. ‘Dat is één keer gebeurd toen het tussen ons uit was.’

‘En dan heb je onmiddellijk seks met een ander!’ Hij kneep zijn ogen samen. ‘God, wat ben jij een slet.’

‘Dat is jouw excuus om erop los te slaan alsof je een of andere randdebiel bent? Weet je wel dat Nol gekneusde ribben had? De dokter suggereerde zelfs dat hij aangifte tegen je moest doen. Daar heb ik hem met veel moeite van weten te weerhouden.’

‘Moet ik daar blij om zijn? Ik denk dat iedere man me gelijk geeft.’

‘Doe normaal! Er zijn er genoeg die zich wel volwassen kunnen gedragen.’

Kwaad keken we elkaar aan. Tot hij met zachte stem zei: ‘En ben je nu klaar met me?’

Ik haalde mijn schouders op: ‘Ik weet het niet. Je maakt me bang als je je zo gedraagt. Wat moet ik met iemand die zich niet kan beheersen? Had even gevraagd wat er aan de hand was of had nagedacht. Waarom zou ik weer wat met Nol beginnen? Het is niet voor niks mijn ex! Bovendien hou ik van jou.’ Oh nee, wat flap ik er nu weer uit, dacht ik, maar tot mijn verbazing zei hij: ‘Ik ook van jou.’

We keken elkaar aan en toen trok hij me naar zich me toe. Hij kuste me, dwingend, alsof hij me wilde laten voelen dat ik van hem en hem alleen was. En ik antwoordde met alle liefde die ik voor hem voelde. Al zoenend belandden we bij mijn bed. We trokken onze kleding uit zonder elkaars blik los te laten en gingen toen onder de dekens liggen omdat het zo koud was. Ik kuste zijn lieve gezicht en keek naar zijn pupillen die inktzwart van verlangen waren. ‘Ik ga niet vreemd. Je moet me vertrouwen.’

Zacht zei hij: ‘Ik hou zoveel van je dat het me bang maakt. Ik vind je zo mooi en lief, en dan zie ik hoe je het publiek bespeelt en dan weet ik zeker dat de helft van die mannen alleen maar denkt hoe je in bed zal zijn.’

‘Haha! Hoe kom je daar nou weer bij!’ Ineens zag ik voor me hoe ik stond te zingen voor een zaal vol stijve pikken en dat was een hilarische maar ook best opwindende gedachte. Zeker omdat ik ondertussen zijn penis tegen mijn buik voelde duwen. ‘Je wilt me, hè,’ zei ik. ‘Laat maar eens zien hoe graag.’

‘Oké.’ Hij kuste mijn nek en trok een spoor van zoenen naar mijn buik. Toen zoende hij mijn klit, zoog er zacht op, likte die terwijl zijn handen de binnenkant van mijn dijen streelden. Ik kronkelde van geilheid onder zijn aanraking. ‘Kom in me,’ zei ik. ‘Nu.’ Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. De hele tijd bleven we elkaar aankijken, en het was of ik een stukje van zijn ziel kon zien: lust, liefde, maar ook angst.

