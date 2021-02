‘Als je een gezonde leefstijl hebt én op het juiste moment gemeenschap hebt, kun je naast een fertiliteitstraject niets anders doen dat jouw zwangerschapskansen verbetert’, vertelt arts op de fertiliteitsafdeling in het Amphia ziekenhuis Elke Struiwig (27). ‘Maar doordat mensen denken dat ze er wél iets aan kunnen doen, ervaren ze heel veel stress rondom het traject.’ Die stress wil de arts verlichten en daarom richtte ze de community ‘Vruchtbaar door het kinderwens traject’ op.

‘Veel mensen ervaren stress bij een kinderwenstraject. Dat geldt voor mensen die al in het IVF-, IUI- of ICSI-traject zitten, maar ook over koppels die (nog) zonder het medische traject hun kinderwens nastreven,’ begint de arts het verhaal. Niet zo gek, want als je iets heel graag wilt en het lukt niet, neemt dat zo’n beetje je leven in beslag. Maar, waarschuwt de arts, waak daarvoor. ‘Na ongeveer een jaar komen mensen in het medisch circuit. Vaak zie je dat stellen dan eigenlijk al heel onzeker zijn over hun lichaam, hun toekomst en zelfs al een beetje uit elkaar gegroeid zijn, terwijl eens kinderwens het toppunt van liefde is. Kun je nagaan hoeveel stress erbij komt kijken.’

Maar zo’n traject ís natuurlijk ook een grote aanslag op het leven.

‘Zeker. En daarom moet een positieve mindset gestimuleerd worden. Dit traject kan heel zwaar worden en als mensen dan ook nog eens denken dat ze zelf grip hebben op de uitkomst en te veel focussen op het zwanger worden, dan gaat het mis. Er blijft dan te weinig ruimte over voor andere dingen in het leven. Het doel van de community is dan ook: vrouwen stimuleren liever voor zichzelf te zijn, goed voor zichzelf te zorgen én – ondanks het traject – leuke dingen te blijven doen in het leven. Dat maakt het uiteindelijk een stuk draaglijker.’

Hoe vind jij de zorg rondom het traject in Nederland?

‘Volgens mij is het heel belangrijk dat we beseffen hoe goed het zorgsysteem in Nederland is. Iedereen kan aanspraak maken op zorg, dat is in andere landen wel anders. In 2018 liep ik een halfjaar stage in Zuid-Afrika. In Afrika heb je 2 soorten ziekenhuizen: publieke ziekenhuizen voor de arme mensen en privéziekenhuizen voor de rijke mensen. Ik heb bij beide gewerkt en het verschil was zo groot. Bij die eerste moesten mensen twee jaar sparen of een crowdfunding doen voor één poging bij de fertiliteitskliniek. In de privékliniek betaalden mensen de hoofdprijs, maar het was ook wel een van de toppers van de wereld. Hoe anders is dat hier: waar mensen gewoon zo’n traject in kunnen. Niet dat het niet zwaar is, maar ik denk dat het goed is dat mensen beseffen dat ze blij mogen zijn dat ze toegang hebben tot die zorg.’

Die stress waar je het over hebt, heeft dat ook nog iets te maken met: ‘hoe meer ontspannen je bent, hoe makkelijker het gaat’?

‘Nee, absoluut niet. Mensen zeggen dat wel, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Je hoort mensen wel vaak zeggen dat het dan op vakantie ‘ineens lukte’, maar misschien is daar gewoon meer gemeenschap geweest en lag de focus niet zo op het zwanger worden. Stress heeft veel invloed op je lijf, maar als het in de medische wereld om stress gaat betekent dat bijvoorbeeld een maand niet eten, heel veel kilo’s afvallen of een onderliggende aandoening hebben. Wij hebben het over psychische stress in het dagelijkse leven.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Vruchtbaar door IVF-traject (@elkestruiwig)

Vertel eens wat over die community?

‘We bestaan nu vier weken, nog niet zo lang. Er zijn zo’n 45 mensen aangesloten bij de Facebookgroep. Het is supermooi om te zien wat er gebeurt, mensen zijn heel open. Vrouwen hebben de eigenschap om tegen zichzelf nogal streng te zijn en tegen anderen heel lief, dat zie je hier ook gebeuren. Maar ook twijfels: ‘Ik ben pas een jaar bezig, zij al drie jaar, mag ik dan wel verdrietig zijn?’. Terwijl het verdriet natuurlijk net zo erg is. Het gaat om steunen en zekerheid geven, dat is erg mooi om te zien. De community is overigens voor iedereen met een actieve kinderwens. Dus van homostellen, tot heteroseksuele stellen en van mannen tot vrouwen.’

Heb je een tip voor mensen die in zo’n traject zitten of erin gaan om zo min mogelijk stress te ervaren?

‘Het belangrijkste is dus zorgen dat je een goede leefstijl hebt, zorg dat je weet wanneer je vruchtbaar bent en heb dan gemeenschap. Daarnaast: zorg goed voor jezelf, misschien nog wel meer dan anders, en blijf leuke dingen doen waar je energie van krijgt. Ten slotte is het heel belangrijk dat je hoop blijft houden. Dat het de afgelopen maanden niet is gelukt, zegt nog niks over de toekomstige maanden.’

Beeld: Getty Images