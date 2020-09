Janneke: kan ik mijn kinderen verbieden om hun biologische vader te zien?

Janneke is niet meer samen met de vader van haar kinderen. En dat vindt ze lastiger dan ze ooit had gedacht dat ze het zou vinden. Kan ze haar kinderen verbieden om hun biologische vader te zien?

‘Toen ik zwanger was van mijn jongste, zijn de vader van mijn kinderen en ik uit elkaar gegaan. Ik zag geen toekomst meer in onze relatie en ik was verliefd geworden op een ander. Mijn kinderen zijn nu vijf en zeven jaar en elke keer als ze naar hun vader gaan, breekt mijn hart. Meestal wilden ze zelf ook niet, en als ze terugkwamen, zagen ze er altijd beduusd uit. De laatste keer dat ze een weekend bij hem zijn geweest, is zeker twee jaar geleden.

Luier

Na die laatste keer kwam mijn dochter thuis met een luier aan, terwijl ik er hard mee bezig was haar zindelijk te krijgen. Daar hebben mijn ex en ik toen een fikse ruzie – die uit de hand liep – over gekregen waar de kinderen bij waren. Ze begonnen allebei te huilen.

De weekenden daarna zou hij ze komen ophalen, maar we hebben tevergeefs op hem zitten wachten. Achteraf bleek dat hij naar feestjes was. Hij is ze nooit meer komen ophalen en dat was opeens dat. Bizar. Vorig jaar belde hij me ineens op, om te vragen of de kinderen op zijn verjaardag mochten komen. De keuze liet ik over aan de kinderen en die wilden niet.

Bang

Ze gaan nu nog steeds niet naar hun vader toe. Ik probeer zo discreet mogelijk om te gaan met deze situatie en eerlijk te zijn over alles. Mijn zoontje wil de achternaam van mijn ex niet meer en mijn dochter durft niet bij andere kinderen te spelen – ze zegt dat ze bang is voor vaders. Intussen stuurt mijn ex kaartjes op verjaardagen en met kerst en de angst besluipt me dat er een dag gaat komen dat hij de kinderen weer wil zien en dan écht doorzet.

Moet ik me daaraan overgeven en de kinderen zelf laten inzien wat voor persoon hij is? Of moet ik ze beschermen en ervoor vechten om ze bij me te houden? Wat is het beste voor mijn kinderen? Kan ik ze het contact met hun biologische vader onthouden? Ik weet het zelf niet meer.’

