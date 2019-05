‘Aan het einde van de avond waren onze vrienden weg, was mijn vriend stomdronken en lag hij in bed. Linda, Daniel en ik waren nog steeds in gesprek. We praatten over seks, lust en liefde: niet echt gesprekken die je normaal voert met je schoonouders. Ik stond op om naar de kamer van Sander te gaan en te gaan slapen, totdat Linda zei: ‘Je mag ook met ons mee naar boven’.’

Wat een opwinding

‘Zonder na te denken, knikte ik en liep mee naar hun slaapkamer. Het was niet de eerste keer dat ik een vrouw zoende, maar het was lekker. Warm, nat en lief. Alleen een vrouw kan zo zoenen. Ik was helemaal vergeten dat Daniel er ook nog was, totdat ik opeens zijn hand door mijn haar voelde gaan. We lagen met zijn drieën op hun bed, waar een sprei op lag met een ontzettend tuttig bloemetjespatroon. Ik herinner me het nog goed, omdat het tuttige in scherp contrast stond met wat we deden. Daniels hand ging van mijn haar, over mijn rug, naar mijn kont. Daar liet hij ’m liggen. Het tintelde. Ik stopte met zoenen en zag dat Linda zenuwachtig was. ‘Ik weet niet goed wat ik nu moet doen,’zei ze.

‘Hij kwam snel klaar. Met zijn drieën lagen we uit te hijgen’

Het viel me op dat ik haar groene ogen niet kon zien. Door de GHB waren haar pupillen vergroot. Ik wilde haar geruststellen en vertelde dat wat zij lekker vond, ik ongetwijfeld ook lekker zou vinden. Ze zoende in mijn nek, streelde mijn borsten en frunnikte aan mijn broek. Daniel keek toe. Ik zag de opwinding op zijn gezicht. Snel trokken Linda en ik onze kleren uit. Ze ging op me liggen. Daniel, die inmiddels ook naakt was, keek toe hoe ze me vingerde. Hij kwam snel naar het bed en begon Linda te strelen. Ze richtte zich tot hem en ze zoenden. Ze bleef me vingeren, terwijl Daniel seks had met haar op z’n hondjes. Na een tijdje was ik aan de beurt. Linda rolde onder Daniel vandaan en hij klom bovenop mij. We hadden seks. Ik weet nog dat hij precies dezelfde heupbewegingen en geluiden maakte als zijn zoon, mijn vriend. Dat was voor het eerst die avond dat ik überhaupt aan Sander dacht.’