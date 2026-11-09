Kindertherapeut Caroline Beerkens over het moederschap: ‘Ik voelde niet die allesoverheersende liefde waar iedereen het altijd over heeft’

Toen Caroline haar eerste zoon Sam kreeg, verwachtte ze dat ze zich meteen moeder zou voelen. Dat gebeurde alleen niet. Terwijl haar pasgeboren baby naast haar lag, voelde ze vooral afstand. En schaamte, omdat ze dacht dat er iets mis met haar was. “Ik voelde niet die allesoverheersende liefde waar iedereen het altijd over heeft”, vertelt ze. “Als iemand mij toen had verteld dat liefde niet bij iedere moeder als een blikseminslag binnenkomt, maar soms langzaam groeit, had ik mezelf misschien een stuk minder veroordeeld.”

Het is een van de ervaringen die ze beschrijft in haar boek Waarom heeft niemand mij dit verteld?. Want hoewel er talloze boeken bestaan over wat kinderen nodig hebben, miste ze een boek over wat het moederschap met de moeder zelf doet. “Met je identiteit, je lijf, je relatie, je werk, je vriendschappen en alles waarvan je dacht dat je het inmiddels wel over jezelf wist”, somt ze op. “Ik wilde daarom niet nog een boek schrijven dat moeders vertelt hoe het moet. Daar hebben we er al genoeg van. Ik wilde het boek schrijven dat naast je op de bank komt zitten en zegt: ik herken dit. Hoe doe jij dit eigenlijk?”

‘Je kunt zielsveel van je kinderen houden en het moederschap soms verschrikkelijk zwaar vinden’

Volgens Caroline is er nog altijd weinig ruimte voor de minder mooie kanten van het moederschap. Zeker online, waar vooral de gelukkige gezinsmomenten worden gedeeld. “Omdat eerlijkheid over het moederschap nog heel snel wordt uitgelegd als klagen of ondankbaarheid”, legt ze uit. “Zodra je zegt dat je het zwaar vindt, volgt bijna automatisch: maar je krijgt er toch zoveel voor terug? Ja, maar daarmee verdwijnt het moeilijke niet.”

Ze denkt dat veel moeders bang zijn dat anderen hun liefde voor hun kinderen in twijfel trekken wanneer ze toegeven dat ze soms verlangen naar stilte, vrijheid of hun oude leven. “Dus laten we de foto zien waarop iedereen lacht en niet de totale chaos die eraan voorafging. Terwijl je allebei mag voelen. Je kunt zielsveel van je kinderen houden en het moederschap soms verschrikkelijk zwaar vinden. Die twee dingen doen niets aan elkaar af.”

Zelf vond ze het aanvankelijk ook spannend om eerlijk over haar ervaringen te schrijven. Vooral bij de verhalen waarover ze het langst twijfelde, kwamen achteraf de meeste reacties binnen. “Toen begreep ik dat eerlijkheid iets anders is dan zeuren”, vertelt ze. “Soms hoeft iemand je probleem niet op te lossen. Soms is het al genoeg als een andere moeder tegenover je zit en zegt: ja. Ik heb dit ook.”

Social media spelen daarin volgens haar een dubbele rol. Ze vond er zelf een community van vrouwen die steeds opener durven te zijn, maar ziet ook hoe makkelijk je jezelf met andere moeders gaat vergelijken. “Je ziet de ene moeder sporten, de volgende knutselen, iemand anders kookt iedere avond gezond en ergens is ook nog een vrouw met drie kinderen die een wit huis heeft”, zegt ze. “En vervolgens leggen we al die losse hoogtepunten naast ons eigen volledige leven en concluderen we dat wij tekortschieten. Daar kun je je behoorlijk alleen door voelen.”

Je oude leven missen

Een onderwerp dat Caroline in haar boek bespreekt, is het gevoel jezelf kwijt te raken wanneer je moeder wordt. Want hoewel ze dol is op haar kinderen, moest ze ook afscheid nemen van bepaalde vanzelfsprekendheden uit haar oude leven. “Ik verloor vooral de vanzelfsprekendheid waarmee mijn tijd, mijn lijf en mijn leven van mij waren”, vertelt ze. Bij de geboorte van Sam veranderde haar leven nog niet meteen volledig. Ze bleef aanvankelijk veel dingen doen die ze daarvoor ook deed. Maar toen haar tweede kind Coco werd geboren en Sam naar school ging, werd het anders. “Ineens draaide mijn leven om schooltijden, slaapjes, broodtrommels en kinderen die voortdurend ergens moesten zijn.”

Ze kreeg er ook een nieuwe versie van zichzelf voor terug, al ontstond die niet van de ene op de andere dag. “Dat vind ik achteraf misschien wel een van de grootste misverstanden over het moederschap: we verwachten dat je na de bevalling niet alleen een baby in je armen krijgt, maar er zelf ook meteen als volledig gevormde moeder naast staat”, legt ze uit. “Zo werkte het bij mij in ieder geval niet. Die vrouw moest ik nog leren kennen en een stukje loslaten van het beeld dat ik voor ogen had.”

Volgens haar mag er ook meer aandacht zijn voor het verdriet dat soms bij die veranderingen hoort. Ze noemt het een vorm van rouw, al merkt ze dat dat woord al snel verkeerd wordt begrepen. “Het woord rouw klinkt meteen alsof je spijt hebt van je kinderen. Terwijl dat twee totaal verschillende dingen zijn”, vertelt ze. “Je kunt intens veel van je kinderen houden en tegelijkertijd missen wie je was voordat iedereen voortdurend iets van je nodig had.”

Daar hoeven vrouwen zich volgens haar niet schuldig over te voelen. “Je verliest vrijheid, spontaniteit, slaap, delen van je relatie en soms ook het vertrouwen in je eigen lichaam. Natuurlijk krijg je daar ontzettend veel voor terug. Maar dankbaarheid maakt verlies niet ongedaan.”

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Caroline Beerkens // Jesje Veling

‘Spoiler: dat werd ik niet’

Ook haar eerste zwangerschap verliep emotioneel anders dan ze had verwacht. Die was ongepland en hoewel ze blij was, voelde ze tegelijkertijd veel onzekerheid. “Ik kon van het kindje in mijn buik houden en tegelijkertijd doodsbang zijn voor wat deze zwangerschap van mijn leven zou vragen”, vertelt ze. “Dat maakte die liefde niet minder echt. Het betekende alleen dat ik begreep dat mijn leven voorgoed zou veranderen.”

Bij haar tweede zwangerschap speelde opnieuw onzekerheid, maar dit keer om een andere reden. Ze was bang dat ze onmogelijk net zoveel van haar tweede kind zou kunnen houden als van Sam. Achteraf bleek die angst gelukkig ongegrond.

En de moeder die ze uiteindelijk werd? Die lijkt niet helemaal op de moeder die ze vooraf voor ogen had. “Ik dacht dat ik een heel relaxte moeder zou worden. Zo'n moeder die nergens moeilijk over deed, bij wie alles gezellig en vanzelf ging en wier kinderen waarschijnlijk vrijwillig groenten aten”, vertelt ze. “Spoiler: dat werd ik niet.”

Zo blijkt ze het bijvoorbeeld heel belangrijk te vinden dat haar kinderen voldoende slapen, terwijl ze op andere gebieden juist behoorlijk makkelijk is. Haar kinderen mogen veel zelf ontdekken en in hoge bomen klimmen. “Ons huis is inmiddels één grote speeltuin. Er zit eigenlijk altijd wel ergens een vlek op mijn kleding en ik vergeet regelmatig iets wat op school mee moest. Ik had deze moeder vooraf niet kunnen bedenken.”

‘Dat opschrijven vond ik doodeng’

Het moeilijkste onderdeel van haar boek om te schrijven, was de periode na de geboorte van Sam. Vooral omdat ze zich toen zo anders voelde dan ze had verwacht. “Dat ik in bed lag met mijn eigen baby en me geen moeder voelde. Dat ik nog niet van hem hield zoals ik dacht dat een moeder van haar kind hoorde te houden, want natuurlijk was er liefde, maar ik kon het totaal niet plaatsen”, vertelt ze. “En dat ik op dat moment eigenlijk ook niet zo goed van mezelf hield.”

Die gevoelens op papier zetten, vond ze behoorlijk spannend. “Dat opschrijven vond ik doodeng, juist omdat het voelde als iets wat een moeder nooit hardop mag zeggen.”

Ook het terughalen van de periode waarin haar partner Joshua met een depressie kampte, was zwaar. Toch wilde ze die ervaringen niet mooier maken dan ze waren. “Ieder gezin draagt iets achter de voordeur. Bij ons was het dit. Bij iemand anders is het een ziek kind, een scheiding, geldzorgen of iets waar niemand aan de buitenkant iets van ziet.”

Ze hoopt dat ouders zich door zulke verhalen minder alleen voelen. “Misschien hoeven we elkaar niet allemaal hetzelfde verhaal te vertellen. We moeten alleen iets eerlijker worden over het feit dat er een verhaal is en hoe we ermee om kunnen gaan.”

Zelfs een kindertherapeut weet het niet altijd

Als kindertherapeut weet Caroline professioneel veel over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Maar dat betekent niet dat ze die kennis thuis altijd even makkelijk kan toepassen.

“Het moederschap heeft mij absoluut een betere therapeut gemaakt”, vertelt ze. “Voordat ik kinderen had, wist ik professioneel heel goed wat kinderen nodig hebben. Daarna ontdekte ik hoe moeilijk het is om al die prachtige pedagogische kennis toe te passen op een doodgewone dinsdagmiddag wanneer je moe bent, haast hebt en iedereen irritant vindt.”

Andersom helpt haar werk haar natuurlijk ook bij het opvoeden. Al verdwijnt die professionele kennis soms behoorlijk snel naar de achtergrond wanneer het om haar eigen kinderen gaat. “Dan vergeet ik grenzen, ben ik veel te lief of hoor ik mezelf iets zeggen waarvan ik professioneel gezien heel goed weet dat het nergens op slaat”, geeft ze toe. “Opvoeden is in theorie een stuk overzichtelijker dan in het echte leven.”

Een samengesteld gezin

In haar boek schrijft Caroline ook over scheidingen, co-ouderschap en samengestelde gezinnen. Een onderwerp waar ze zelf ervaring mee heeft: Sam kreeg ze in een eerdere relatie en toen Joshua in hun leven kwam, moest ze wennen aan het delen van de opvoeding.

“Dat vond ik in het begin best lastig”, vertelt ze. “Als hij voorzichtig vroeg of Sam misschien iets meer grenzen nodig had, dacht ik ongeveer: grenzen?!”

Toch bracht Joshua ook nieuwe dingen mee in het leven van Sam. Zoals stoeien, voetballen en een andere kijk op de wereld. Volgens Caroline moeten we af van het idee dat een gezin alleen geslaagd is wanneer het bestaat uit twee ouders en hun gezamenlijke kinderen onder één dak.

“Een samengesteld gezin is niet minder echt of minder liefdevol. Het vraagt soms alleen wat meer zoeken”, legt ze uit. “Naar je plek, naar elkaars rol en naar hoeveel ruimte er mag zijn voor alle mensen van wie een kind houdt.”

Voor haar draait een veilig gezin dan ook niet om een perfecte gezinssamenstelling of een leven zonder ruzies. “Het is een gezin waarin kinderen niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de gevoelens van volwassenen. Waar ze van iedereen mogen houden zonder het gevoel te krijgen dat ze daarmee iemand anders tekortdoen.”

‘Sommige dagen duren ongeveer drie maanden’

Er zijn twee opmerkingen die Caroline liever niet meer tegen jonge moeders zou horen. De eerste is het welbekende advies om vooral van ieder moment te genieten, omdat de tijd zo snel gaat. “Het gaat inderdaad snel. Maar sommige dagen duren ongeveer drie maanden”, zegt ze. Volgens haar leggen we daarmee nog meer druk op moeders, die vaak al genoeg aan hun hoofd hebben. “Ze moet voeden, herstellen, functioneren, nauwelijks slapen én daar ondertussen zichtbaar van genieten omdat het allemaal zo snel voorbijgaat.”

En dat hoeft volgens haar helemaal niet. “Je hoeft niet ieder moment bijzonder te vinden om later met heel veel liefde op die periode terug te kijken. Sommige dagen hoef je gewoon alleen maar door te komen.”

De tweede opmerking waar ze moeite mee heeft, is dat moeders er zoveel voor terugkrijgen. Natuurlijk klopt dat, maar volgens haar wordt die zin opvallend vaak gebruikt wanneer iemand juist iets moeilijks probeert te bespreken. “Daarmee stoppen we eigenlijk het gesprek”, legt ze uit. “Alsof haar verdriet alleen bestaansrecht heeft wanneer ze er meteen achteraan zegt: maar ik hou natuurlijk ontzettend veel van mijn kinderen. Dat weten we toch?”

Wat haar betreft kunnen we daarom beter wat vaker luisteren, zonder meteen met oplossingen of adviezen te komen. “Vraag liever: hoe is dit voor jou? En probeer het antwoord vervolgens niet meteen op te lossen. Soms wil iemand helemaal geen advies. Soms wil ze alleen dat iemand even zegt: ja. Ik zie hoe zwaar dit is.”

Jezelf niet volledig wegcijferen

Met haar boek hoopt Caroline vooral dat andere moeders wat milder naar zichzelf gaan kijken. Dat ze niet voortdurend proberen te voldoen aan een ideaalbeeld, maar ontdekken wat voor moeder ze zelf willen zijn. Een van de verwachtingen die ze het liefst zou doorbreken, is dat een goede moeder zichzelf altijd op de laatste plaats zet. “Jezelf volledig wegcijferen is geen bewijs van liefde”, benadrukt ze. “Kinderen hebben volgens mij niet het meeste aan een moeder die alles geeft totdat er niets meer van haar over is.”

Volgens haar mogen kinderen juist zien dat hun moeder ook een eigen leven heeft, met werk, vriendschappen, dromen en persoonlijke behoeften. Al vindt ze het zelf soms ook nog lastig om die ruimte te nemen. Zo is ze naar eigen zeggen nog nooit langer dan drie dagen bij haar kinderen weggeweest.

Wat ze vooral hoopt dat vrouwen voelen wanneer ze haar boek dichtslaan? Opluchting. “Dat ze denken: o, gelukkig. Ik ben dus niet de enige. Niet de enige die soms schreeuwt, twijfelt, haar oude leven mist, zich schuldig voelt of op sommige dagen gewoon helemaal geen zin heeft om nóg een keer gezellig samen te knutselen.”

“Goed moederschap betekent voor mij inmiddels niet dat je jezelf nooit kwijtraakt. Het betekent dat je jezelf steeds weer terug mag vinden.”