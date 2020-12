Met deze 6 tips gaat je favoriete geurkaars een stuk langer mee

Zo’n flakkerende geurkaars maakt ieder huis warm en gezellig. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een geurkaars goed is als je last hebt van spanningen of een dip. Jammer is alleen dat een geurkaars niet het eeuwige leven heeft.

Als je wil, kun je zo een klein salaris stuk slaan op geurkaarsen. Genoeg high end merken die kaarsen verkopen voor een prijskaartje waar je ook makkelijk een eau de parfum van kunt kopen. En dan gaat zo’n parfum niet ook nog eens letterlijk in rook op.

Logisch dus, dat je zuinig bent op je geurkaars(en). Gelukkig zijn er genoeg tips die de levenspanne van zo’n kaars aanzienlijk verlengen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Lucy Williams (@lucywilliams02)

1. Laat de kaars langzamer branden

Klinkt als magie, en dat is het ook wel een beetje. Strooi een snuf zout in het gesmolten kaarsvet van een brandende kaars. Dat zorgt ervoor dat de kaars langzamer opbrandt wanneer je ‘m de volgende keer aansteekt. Er is ook een theorie die zegt dat je de kaars in de koelkast of diepvries moet bewaren om die brandtijd te verhogen. Het bewijs daarvan ontbreekt echter en bovendien loop je het risico dat de kou het kaarsvet en de geur aantast.

2. Doof de kaars goed uit

Dat wil zeggen: niet blazen. Je kunt het best een glazen dekseltje of een glazen kop bovenop de kaars zetten tot ‘ie is uitgedoofd. Zo voorkom je dat je het kaarsvet richting de randen blaast.

3. Voorkom een tunnel

Gun een kaars de tijd wanneer je ‘m voor het eerst aansteekt. Laat de gemiddelde geurkaars zo’n twee uur branden tijdens het eerste gebruik, net zo lang tot de hele bovenlaag een poel is.

4. Voorkom dat de kaars zwart kleurt

Roet ontstaat door een overschot aan brandstof. Het overschot wordt omgezet in roet. De brandstof komt van de lont. Wanneer die te lang is en zich te hoog boven het kaarsvet bevindt, krijg je een grotere vlam die alle kanten op danst. Daarvan krijg je roet. Knip de lont korter om dat te voorkomen. Zet de kaars ook niet bij een open raam of in een luchtstroom om te voorkomen dat het vuur teveel flakkert.

5. Kaarsvet verwijderen

Overkomt de beste: je hebt iets te fanatiek de kaars uitgeblazen waardoor het kaarsvet op tafel sijpelt. Dat verwijder je makkelijk door het gestolde kaarsvet te verhitten met een föhn. Wanneer het vet weer vloeibaar is, kun je het makkelijk verwijderen met een doek.

6. Multifunctioneel

Uiteindelijk is dan toch het moment daar en is de kaars opgebrand. Zonde om het glas of de pot waarin de kaars zat dan weg te gooien. Hergebruik het als een mooi opbergplekje voor make-up kwasten, watjes of pennen. Je kunt er zelfs een vetplantje in planten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kate Spiers (@kate.lavie)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK | Beeld: iStock