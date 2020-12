Picture perfect: zo wordt jouw huis het aantrekkelijkste huis op Funda

Nu we het overgrote deel van het jaar thuis hebben doorgebracht, hebben we allemaal wel zin in een ander behangetje. Of nog beter: een compleet andere plek. De huizenprijzen gaan nog steeds door het dak en ondanks de crisis lijkt daar niet direct verandering in te komen.

Toch is de verwachting wel dat volgend jaar de prijzen in ieder geval stabiliseren. Als je dus overweegt je huis op de markt te zetten, is dit een goed moment. Dan is het natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen je paleis komen bezichtigen, zodat je met wat mazzel en een goede overwaarde zelf ook een fijn huis kunt kopen.

Knap op de kiek

Trucjes als een appeltaart bakken, een al dan niet geleende Creuset-pan op het fornuis (gebeurt echt) en een neutrale inrichting kent iedereen wel. Er is echter één ding dat nu belangrijker is dan ooit, en dat is een aantrekkelijke buitenruimte. Niet gek, want door de lockdown weten mensen dat een terrasje niet altijd binnen handbereik is en uren buiten vertoeven geen vanzelfsprekendheid. Zelfs in de winter is de vraag naar een fijne tuin of een riant dakterras groot. Het is dus zaak om je buitenruimte zo knap mogelijk op de kiek te zetten.

Of je nou een tuin van het formaat postzegel of Versailles hebt: met deze tips wordt het een fotogenieke plek.

1. Winter is coming, dus ga voor een knusse sfeer

Dat betekent niet dat je een zwembad hoeft aan te leggen of de hele tuin om een herinrichting vraagt. Máár: het is wel een goeie kans om de tuin zo in te richten dat potentiële kopers zichzelf er al zien zitten met een glühwein of een piña colada. Met een tuinmeubel dat eruit ziet alsof je er heerlijk op kunt luieren, kom je al een eind. In de wintermaanden doet een beetje aankleden ook wonderen. Een vuurkorf, terrasverwarmers, een kleedje dat je nonchalant over een tuinmeubel legt, helpt kopers allemaal visualiseren hoe fijn die tuin zelfs in de winter kan zijn.

2. Omarm je innerlijke plant lady

Als die niet bestaat, doe je maar alsof. Een beetje cheaten mag. Als je een kleine tuin hebt, lijkt die groter als je daarin hoge planten zet. Zet planten op een verhoging of hang een plant aan het balkon boven dat van jou. Check voor je de planten binnenlaat wel waar het licht binnenkomt en kies daar het groen op uit. Als je een beruchte plantenmoordenaar bent, mag een kunstplant voor deze keer ook. Als je wat echte aarde in de pot legt, is ‘ie (bijna) niet van echt te onderscheiden.

3. Ga voor licht en helder, maar niet té hip

Fotografeer de buitenruimte op het moment van de dag waarop je meeste daglicht hebt. Als de tuin niet veel zon heeft, kun je wel bijvoorbeeld een lampensnoer ophangen of wat kaarsen aansteken. Mensen willen nu het liefst een plek die voelt als een veilige haven. Een intieme setting kan dus in je voordeel werken.

Wat je beter kunt vermijden, is klakkeloos de laatste trends doorvoeren. Net als voor het interieur, geldt voor de tuin dat het het belangrijk dat potentiële kopers zichzelf er zien zitten. Dan helpt het niet als iemand die van een minimalistische look houdt door een overdaad aan neonkleuren en rotan moet kijken. Ga voor gezellig en verzorgd, maar niet al té over the top.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door vtwonen (@vtwonen)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Pure wow | Beeld: iStock